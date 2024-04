Diogo Nogueira lança clipe de "À Moda Antiga"

Alto contraste

Não é de hoje que Diogo Nogueira é um apaixonado irreparável, o cara que ama amar, um incentivador dos momentos de amor inesquecíveis. Muitas de suas músicas retratam tão bem isso que fazem parte das trilhas sonoras de muitos casais.

“À Moda Antiga” é a uma das faixas, de um álbum que resgata as raízes do samba e do próprio Diogo, que explora a alma e a essência do amor, uma ode ao mais nobre dos sentimentos e, foi justamente ela, que sem nenhum esforço, caiu nas graças dos ouvintes virando um clipe feito com momentos que os próprios fãs trouxeram.

O audiovisual e a música, disponibilizada com uma nova capa em todas as plataformas digitais, fazem uma ponte entre as gerações. O curta demostra em imagens a essência da letra, diferentes casais, de diferentes idades, vivendo o mesmo tipo de amor, o verdadeiro amor à moda antiga. Além disso, a faixa também se interliga com o próximo volume do “SAGRADO”, que vem repleto de coisas sobre amor.

Quem não quer as surpresas de um amor inesperado? Quem resiste a se apaixonar? Que delícia a empolgação de querer ver o outro feliz. Mandar flores, escolher aquele presente, tocar aquela música que te fez lembrar da pessoa amada...

A possibilidade de isso se perder pelo caminho do tempo deixou Diogo indignado e, mais uma vez, ele foi buscar o que tem de mais relevante no passado para imortalizar no presente, trazendo o poema, a serenata, conceitos de um relacionamento, com muita consciência e em consonância com valores do presente. Sempre em um movimento de unir boa tradição e contemporaneidade pensando em uma sociedade melhor e mais feliz.