Dire Straits Legacy South América Tour 2024" traz para Ribeirão Preto show inédito

A banda britânica de rock se apresenta na Arena Nicnet; Camarotes são opções para aproveitar o evento com conforto, privacidade e diferentes itens no cardápio

No próximo dia 4 de maio, sábado, a banda de rock Dire Straits chega a Ribeirão Preto para a apresentação da turnê mundial “Dire Straits Legacy South América Tour 2024”. O show da banda britânica acontecerá na Arena Nicnet, e o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto disponibiliza para os fãs a possibilidade de camarotes privativos.

Com vista privilegiada do espetáculo, o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto oferece uma experiência aos fãs da banda. Inclusos open bar com chopp, Gin & Tônica, caipirinha e caipiroska, suco de laranja, água com e sem gás, e refrigerante, e open food com pratos com frangos, batatas fritas, nachos e mini hambúrgueres, os serviços do camarote ficam disponíveis até o encerramento do show.

A abertura do camarote ocorre às 18h30. Os ingressos individuais do camarote estão no 2º lote de vendas e podem ser adquiridos pelo site https://showpass.com.br/ comprar/1258/dire-straits, no valor de R$ 805,00, já com as taxas de conveniência.

O Hard Rock Cafe Ribeirão Preto fica localizado na Arena Nicnet, na Esplanada Doutor Sócrates, nº 200, no bairro Santa Cruz. Para outras informações sobre este e outros eventos, acompanhe as redes sociais do restaurante.

Sobre o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto

Maior rede de restaurantes temáticos do mundo, o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto é o único do Brasil localizado em um estádio de futebol e faz parte dos espaços de entretenimento da Arena Nicnet. A casa possui dois andares, palco e um deck exclusivo com vista para a arquibancada, onde os frequentadores podem assistir a jogos de futebol, shows e outros eventos.

Assim como em todas as unidades pelo mundo, a decoração inclui uma coleção de itens originais, pertencentes a ícones do rock, como uma guitarra de Paul McCartney e um baixo de Gene Simmons, da banda KISS. A Rock Shop® do Hard Rock Cafe Ribeirão Preto oferece itens inspirados pela música e tradicionais da grife Hard Rock Cafe, além de produtos inspirados na cidade.

Serviço:

Dire Straits l Hard Rock Cafe Ribeirão PretoData: 4 de maio, sábado

Horário: abertura do camarote às 18h30

Local: Hard Rock Cafe Ribeirão Preto (Esplanada Doutor Sócrates, nº 200, no bairro Santa Cruz)

Ingressos: https://showpass.com.br/ comprar/1258/dire-straits