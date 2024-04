Doja Cat lança álbum Deluxe "Scarlet 2 CLAUDE"

Alto contraste

Vídeo de "MASC" em colaboração com Teezo Touchdown já está disponível

A estrela global vencedora do GRAMMY, Doja Cat, lançou hoje seu álbum deluxe, “Scarlet 2 CLAUDE”, através da Kemosabe Records/RCA Records. Com este novo lançamento, Doja Cat também lança videoclipe de sua nova faixa do álbum, "MASC", com a participação de Teezo Touchdown. O videoclipe foi dirigido e filmado em Los Angeles por Doja Cat e Jamal Peters e estreou na MTV Live, MTVU e MTV Biggest Pop, além de ser exibido nos principais painéis da Times Square da Paramount.

Tracklist de Scarlet 2 CLAUDE

ACKNOWLEDGE ME DISRESPECTFUL URRRGE!!!!!!!!!! feat. ASAP Rocky OKLOSER MASC feat. Teezo Touchdown PISS HEADHIGH

No último ano, Doja Cat lançou seu quarto álbum, antecipado e aclamado pelos críticos, Scarlet. O album conta com os hits “Attention”, “Paint The Town Red”, “Agora Hills”, entre outros. Seu single de sucesso, "Paint The Town Red", passou três semanas no topo do chart da Billboard Hot 100, marcando a primeira vez que uma música de rap atingiu o primeiro lugar nos charts Hot 100 no último ano. Além disso, a música ficou em primeiro lugar por quatro semanas consecutivas no chart Billboard Global 200. Além disso, a faixa favorita dos fãs de Doja Cat, "Agora Hills", chegou ao topo das paradas de rádio Top 40 em fevereiro de 2024, tornando-se seu oitavo #1 neste formato. "Agora Hills" também alcançou o sétimo lugar na Billboard Hot 100.

No final de 2023, Doja Cat concluiu sua primeira turnê solo na América do Norte, intitulada The Scarlet Tour. Este ano, Doja Cat está programada para ser a atração principal do Festival de Música Coachella 2024 nos domingos, 14 de abril e 21 de abril. No início deste verão, Doja Cat embarcará na fase europeia/inglesa de sua Scarlet Tour , se apresentando em diversos festivais de música do Reino Unido a partir de 9 de junho em Manchester, Inglaterra, e encerrando no Wireless Music Festival em 14 de julho. Para comprar ingressos, visite https://www.dojacat.com/tour/.

Sobre Doja Cat:

A superestrela global vencedora do Grammy, Doja Cat, fez seu primeiro upload no Soundcloud em 2013, com apenas 16 anos. Crescendo na área de Los Angeles, ela desenvolveu um talento para a música estudando piano e dança quando criança, e ouvindo artistas como Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake, entre outros.

Assinada pela Kemosabe/RCA Records em 2014, ela lançou seu EP Purrr! e seguiu com seu álbum de estreia Amala na primavera de 2018, mas foi o lançamento de "MOOO!" em agosto de 2018 que a catapultou para o mainstream e foi recebido com aclamação pela crítica.

Doja Cat lançou seu álbum de platina nomeado ao Grammy, Hot Pink, em novembro de 2019, recebendo aclamação crítica; o álbum acumulou 7 bilhões de streams em todo o mundo. Além disso, o álbum apresenta "Streets", a sensação viral que foi trilha sonora do 'Desafio da Silhueta', uma das maiores trends do TikTok até hoje, e seu #1 hit record indicado ao Grammy "Say So", foi certificado 6x platina pela RIAA.

Com mais de 28 bilhões de streams em todo o mundo até o momento, a criatividade e a habilidade de apresentação de Doja Cat como artista foram elogiados repetidamente, ela realizou performances únicas e impactantes em quase todos os principais palcos de premiações e festivais de música em todo o mundo. O álbum vencedor do Grammy de Doja Cat, Planet Her, foi lançado em junho de 2021 e dominou os charts, estreando em #1 na parada Billboard Top R&B Albums e #2 nas paradas Billboard Top 200 e Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, gerando os maiores streams no Spotify no primeiro dia para um álbum de uma rapper feminina. "Kiss Me More" ft. SZA, vencedor do Grammy, o single principal de Planet Her, é certificado 5x platina pela RIAA e atingiu o #1 nas rádios Top 40 e Rhythm, com mais de 2,5 bilhões de streams em todo o mundo.

Naquele outono, Doja Cat se tornou a primeira rapper a ter 3 músicas no Top 10 nas rádios Top 40. Sua faixa de sucesso "Woman" foi para o topo dos charts de Airplay Rítmico da Billboard, tornando-se a primeira mulher a ter quatro #1 hits em um só álbum, outros sucessos incluem "You Right" com The Weeknd e "Need to Know." Ela também alcançou o #1 no chart Billboard Artist 100 pela primeira vez.

Doja Cat ganhou 5 AMAs, 5 Billboard Music Awards, 5 MTV VMAs, 3 prêmios BMI, 2 MTV EMAs, 1 Grammy e 1 NAACP Image Award, além de receber um total de 19 indicações ao Grammy. Além disso, Doja Cat foi indicada para 20 Billboard Music Awards, 17 MTV VMAs, 9 AMAs, 9 BET Awards, 8 MTV EMAs, 5 prêmios BMI e dezenas mais. Doja Cat foi nomeada uma das 100 Pessoas Mais Influentes de 2023 pela TIME100, onde foi destaque na capa de abril de 2023 e se apresentou no TIME100 Gala em Nova York. Em setembro de 2023, Doja Cat se apresentou no MTV Video Music Awards de 2023 e ganhou um prêmio VMA de Direção de Arte por sua faixa "Attention". Mais tarde, no mesmo mês, Doja Cat lançou seu quarto álbum de estúdio, Scarlet. No final de 2023, Doja Cat encerrou sua primeira turnê própria na América do Norte, The Scarlet Tour.

Ouça Scarlet 2 CLAUDE:

Multi: https://dojacat.lnk.to/s2claude

Assista “MASC” ft. Teezo Touchdown:

https://dojacat.lnk.to/s2claude/youtube

Siga Doja Cat:

