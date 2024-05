Dominando os rankings musicais, Humberto & Ronaldo liberam single com Guilherme & Benuto

Alto contraste

“Pretinha” chega nos aplicativos de música nesta quinta (09), às 21h

Ouça aqui: https://onerpm.link/pretinha

A cada dia que passa, a dupla Humberto & Ronaldo fica mais em evidência. Isso graças ao sucesso que o remix da famosa “Romance”, MTG Quero Te Encontrar”, vem fazendo, e aos lugares que ele alcançou: está há mais de um mês dominando os principais rankings musicais e ultrapassou 70 milhões de plays somados. Agora, a dupla se junta a outro grande nome do sertanejo, Guilherme & Benuto, para mais um hit. Intitulado “Pretinha”, a faixa chega nas plataformas de áudio nesta quinta às 21h, e no dia seguinte, às 10h, fica disponível no canal oficial dos artistas no YouTube.

Composta pelo próprio Humberto - que carrega diversos hits em sua trajetória -, em conjunto com Rafael Quadros, Blener, Anderson Marreta e Mateus Candotti, a canção fala sobre um casal que estava vivendo um “rolo”, se conhecendo, e faziam ligações por vídeo para provocar um ao outro. Foi quando ele decidiu que pela primeira vez iria fazer a pergunta se isso iria virar um relacionamento sério ou apenas uma pegação. “Diz aí pra mim como eu te chamo?/ Pretinha da minha vida ou uma doida que eu tô pegando”

“Mais um lançamento que temos certeza que nossos fãs e toda galera vai amar. Essa música foi gravada ao lado dos nossos amigos Guilherme e Benuto, e com eles sabemos que o sucesso é garantido. Aguardem que as novidades só estão começando, tem muita coisa boa a caminho”, diz Humberto.

“Muito feliz por tudo que vem acontecendo nas nossas vidas nessas últimas semanas. Agora, essa música com esses grandes nomes da música sertaneja, veio para somar mais ainda esse momento tão incrível e tenho certeza que vem mais um hit aí, a faixa está boa demais, sentimos o clima no dia da gravação e sem dúvidas todos vão amar”, completa Ronaldo.

O videoclipe foi gravado em Goiânia, no estúdio LKS Music, com produção musical de Blenner Maycon, vídeo de Like Films e produção geral MJ Music.

PRETINHA

Rafael Quadros / Humberto / Blener /

Anderson Marreta / Mateus Candotti

Mais uma noite que de face time vai ligar

Mais uma noite que de sacanagem vai falar

Mais uma noite que semi pelada vai me provocar

Eu não aguento e vou te ver

Pela milésima vez vai me usar

Mas vai ser a primeira que eu vou tomar coragem e vou te perguntar

Diz aí pra mim como eu te chamo?

Pretinha da minha vida ou uma doida que eu tô pegando

Se não é só minha, vai me emprestando

Porque sua boca tá me viciando