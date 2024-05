Duda Ruas envia recado para haters em novo single "Ngm te perguntou nada"

Alto contraste

Com um estilo pop rock, a faixa traz influências de artistas como Olivia Rodrigo, Billie Eilish e Alanis Morissette

Cansada de ler ofensas e comentários sem fundamentos nas redes sociais realizados pelos famosos "haters donos da razão", Duda Ruas traz ao cenário da música seu mais novo som que chega como um protesto contra a cultura tóxica da internet. Intitulada "Ngm te perguntou nada", a faixa chega em todas as plataformas digitais.

"Ngm te perguntou nada" é o segundo single de Duda Ruas, que estreou na música em 2023 com a faixa "Sintonia" - também disponível em todos os apps de música. A nova canção reflete a revolta da artista contra os haters que inundam a internet e é uma composição de Duda em colaboração com Fred Garibaldi e contribuição de Lucas Mennezes.

"A ideia de escrever essa faixa surgiu após passar tanta raiva na internet (e na vida). Já vi muitos comentários desnecessários que as pessoas não aguentam guardar para si, isso não apenas em relação a mim, e sim com qualquer internauta! Se você entrar em páginas de fofocas e parar para ler os comentários, a chuva de hates desnecessários que ninguém perguntou é imensa. A maior inspiração foi o desgaste da paciência em relação a esse tipo de opinião", revela a artista.

"Isso cansa muito. Sempre querem falar o que devo fazer, falar ou como tenho que agir. E não. Eu quero fazer o que eu tiver vontade de fazer", declara.

Com o novo som, a artista espera que as pessoas possam se identificar com a ideia principal e que, de alguma forma, outras mudem as atitudes na internet e repensem antes de críticas e comentários maldosos. "Com certeza não foi apenas eu que já se incomodou com esse tipo de comentário sobre nós mesmos, ou os outros. Acho que esse mal atinge mais gente do que imaginamos. As pessoas estão se escondendo atrás de perfis em redes sociais para poder dar uma opinião (que na grande maioria das vezes não teria coragem de te falar nada cara)", aponta a cantora.

Duda também revela que o processo de criação da música foi desafiador, mas gratificante. "Foi simples e ao mesmo tempo trabalhoso! A ideia estava sempre formada na cabeça e o grito de protesto contra esse tipo de coisa já estava guardado no peito (risos)", conta. "Mas por outro lado, desde a primeira versão da música até como ela ficou no final, foi um chão grande de muitas ideias, o que dificultou demais o processo porque não dava pra colocar tudo que queria em um projeto só (risos). Mas realmente foi muito bom poder colocar pra fora em forma de música", completa.

Com um estilo pop rock, "Ngm te perguntou nada" traz influências de artistas como Olivia Rodrigo, Billie Eilish e Alanis Morissette.

Por fim, a artista também aproveita para deixar mais um recado para os internautas que insistem em frases ofensivas e críticas: "Se for fazer um comentário, pense antes se você gostaria de ler ele se fosse para você. Se ninguém perguntou, não dê sua opinião".

