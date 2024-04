Ei Nerd! Show: canal de cultura pop leva experiência imersiva para o palco do Teatro Frei Caneca Com apresentação de Breno Jordan, o espetáculo de temática geek irá ocorrer durante o mês de abril na capital paulista

O maior canal de cultura pop da América Latina chega com uma experiência única aos seus fãs e espectadores de todo o Brasil. O Ei Nerd, que marca sua presença em um patamar único na Internet brasileira, irá levar seu universo nerd aos palcos com um espetáculo inédito que acontecerá todos os sábados e domingos do mês de abril, no Teatro Opus Frei Caneca, em São Paulo.

A apresentação ficará por conta de Breno Jordan, um dos produtores de conteúdo e apresentador mais acessados no cenário geek brasileiro, e que agora fará sua estreia nos palcos ao guiar o Ei Nerd! Show. Ao longo de oito sessões, o público irá presenciar uma mistura revolucionária de humor e tecnologia, com histórias de batalhas improváveis dos super-heróis mais amados e conhecidos. As crônicas mais que especiais serão apresentadas de forma leve e descontraída por Breno, que contará ainda com a participação virtual de Peter Jordan.

Em meio a diversos conteúdos originais dos mundos nerd, geek, anime e gamer, que terão seus espaços dedicados no show, os fãs podem esperar uma experiência única e envolvente com muita interatividade. A ideia é que o público se sinta realmente parte do show e leve para casa lembranças inestimáveis. "Estou muito feliz de poder trazer essa novidade para os palcos, inovar, trazer uma experiência única e diferenciada para os nossos fãs. Também é uma oportunidade de nos aproximar ainda mais deles e por isso estamos muito empolgados" conta Breno.

Os ingressos do Ei Nerd! Show estão disponíveis no site da Uhuu (link) e também nas bilheterias presenciais, no Teatro Opus Frei Caneca e no Teatro Bradesco, ambos na capital paulista. A direção é de Diogo Portugal, considerado o precursor da comédia stand up no Brasil.

Sobre Breno Jordan

Um dos criadores por trás do Ei Nerd, Breno começou a se destacar no universo digital em 2020 através da produção de conteúdos para o YouTube, Instagram, TikTok e YouTube Shorts, com sua visão singular e sempre buscando trazer originalidade aos seus projetos. Além de reviews de obras audiovisuais, Breno também trabalha na vertente de entrevistador, tendo conversado com grandes nomes do cinema mundial como Ryan Reynolds e Pedro Pascal, e elencos de grandes produções. O influenciador conta com mais de meio milhão de seguidores nas plataformas digitais.

Sobre Ei Nerd

No ar desde 2013, o Ei Nerd arrecadou, em 11 anos de existência, mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo mais de 13 milhões somente no YouTube. Peter Jordan e seu filho Breno Jordan, apresentadores do Canal, trazem, diariamente, conteúdos informativos e de qualidade sobre tudo que está relacionado ao mundo Nerd: animes, quadrinhos, filmes, séries, games e mangás. Além do site de vídeos, o projeto conta com um portal de notícias relacionadas a este universo.

Desde 2018, o Ei Nerd é eleito pelo YouTube como um dos 50 canais mais influentes do Brasil, além de ter vencido o prêmio Influenciadores Digitais na categoria Cultura e Entretenimento por 3 anos seguidos.

Serviço: Ei Nerd! Show com Breno Jordan

Datas: Múltiplas sessões de 6 de abril a 28 de abril de 2024

Local: Teatro Opus Frei Caneca (R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP)

Ingressos: On-line no site da Uhuu ou nas bilheterias do Teatro Opus Frei Caneca e do Teatro Bradesco.

Classificação: 12 anos. Menores de 14 anos entram apenas acompanhados por um responsável.