Encontros inéditos, shows exclusivos e lendas da música: 30 bandas estão no line-up do João Rock Evento acontece no dia no dia 8 de junho, em Ribeirão Preto/SP. Três dos quatro palcos terão atrações inéditas

CPM22 | Foto: Divulgação

Com o equilíbrio entre o clássico e o novo, o Festival João Rock reforça seu DNA genuinamente brasileiro e anuncia um line-up de peso.

A programação começa com dois encontros inéditos confirmados no Palco João Rock: Emicida e Pitty / Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba. Neste espaço, também se apresentam Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto – CBJR e Detonautas. “Só essa programação já dava um festival inteiro”, elogia Badauí, vocalista da banda CPM22.

No Palco Brasil, as atrações são 100% inéditas no festival e as lendas reverenciadas desta edição são: Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

No Palco Aquarela, o elenco feminino - que traz a diversidade e a força da música nacional nas vozes delas - representará um verdadeiro encontro de gerações com: Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis. Todas também pela primeira vez no Festival João Rock.

Pitty | Foto: Divulgação

“A grade deste ano é um sonho para nós, que estamos há tanto tempo defendendo a boa produção nacional. Um line-up como esse nos enche de expectativa. Talvez seja o mais incrível que o festival já teve! Estamos muito animados em conseguir viabilizar esses encontros, proporcionar ao público tanta atração inédita e reunir essas lendas. Vai ser demais!”, conta Marcelo Rocci, organizador do João Rock.

O Palco Fortalecendo a Cena traz a força do novo, como promete em seu nome. Mas, nesta edição, chega com bandas já consagradas pelo público, além das que despontam no cenário nacional: Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh.

Nos quatro palcos do festival, 50% das atrações são inéditas. A expectativa é ampliar ainda mais o intercâmbio geracional e quebrar barreiras para celebrar o clássico e descobrir o novo, juntos num mundo de música, paz e diversão.

“Estamos trabalhando fortemente para promover uma experiência completa para o nosso público, trazendo novidades e entretenimento desde a chegada ao evento até a última atração a deixar o palco”, completa Luit Marques, um dos organizadores do festival.

Emicida | Foto: Divulgação

1º Lote de ingressos

A partir de 05 de março começa a venda de ingressos do primeiro lote dos setores: Pista, Camarote João Rock, Pista Premium e Camarote Lagunitas. O festival alerta para que o público compre somente por meio do site oficial e nos pontos físicos, localizados nas lojas Ophicina dos shoppings de Ribeirão Preto.

DESCONTO - Clientes Banco do Brasil terão 15% de desconto no valor da compra de qualquer setor, além de parcelamento em até 8 vezes.

Festival João Rock - Viva o clássico, descubra o novo!!

Data: 08 de junho de 2024

Local: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Pontos de Venda: Pelo site oficial e nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi, Novo Shopping, Shopping Santa Úrsula e RibeirãoShopping.

Ingressos:

Pista: R$ 220 (meia) / R$ 240 (solidário*) / R$ 440 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 460 (meia) / R$ 490 (solidário*) / R$ 920 (inteira)

Pista Premium: R$ 490 (meia) / R$ 530 (solidário*) / R$ 980 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 940 (valor único - open bar e open food)

*ingresso solidário válido para doação de 1 kg de alimento não perecível - entregue no evento.

Sobre o João Rock

O João Rock se consagrou como um festival que se orgulha de ter um line-up genuinamente brasileiro, focado no rock, rap, MPB e reggae. Em 20 anos apresentou quase 300 shows em seus palcos e se caracteriza por ser uma maratona onde os shows acontecem simultaneamente em um único dia.

Além de música, o Festival também é um espaço para diferentes manifestações artísticas, esportes radicais e ações interativas com o público.