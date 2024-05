Alto contraste

A+

A-

Texto e Encenação – Ariel Borghi e Esther Góes

Dia 7 de junho, domingo, estreia o espetáculo Arcano 17 – Os Surrealistas e a Guerra, um monólogo, com Ariel Borghi que interpreta dois poetas Guillaume Apollinaire e André Breton. Esther Góes assina o texto e a encenação com Ariel. Em junho, as apresentações são gratuitas e acontecem nos CEUs da Zona Leste e em julho, no Teatro Sérgio Cardoso, com ingressos a R$ 40,00 e meia entrada. Ao término de cada apresentação, a diretora Esther Góes e o ator Ariel Borghi irão propor ao público um diálogo/discussão sobre os temas abordados pelo espetáculo e a sua proposta cênica. A peça foi contemplada pela 41ª Edição do Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. E tem a realização da Cia Ensaio Geral e da Rede de Teatros e Produtores Independentes.

Sinopse: Um ator, Ariel Borghi, interpreta dois poetas: Guillaume Apollinaire e André Breton. Através de sua vida e de seus poemas, os dois poetas surrealistas manifestam sua posição diante da guerra. A Carta do tarô ARCANO 17, trazida à cena por Breton, simboliza e propõe a renovação da vida humana.

No confinamento a que nos reduziu a pandemia, a poesia retornou ao nosso ambiente de vida e de trabalho. Ariel, que sempre trouxe consigo os poetas, sobretudo os surrealistas, tais como Rimbaud, Mallarmé, Lautréamont, Apollinaire e Breton, voltou a citá-los no contexto do vazio e da incerteza que a pandemia trouxe ao mundo. E começamos, por iniciativa dele, a leitura dos poemas Caligramas de Apollinaire, e do Arcano 17 de Breton.

Publicidade

À pandemia seguiu-se não a esperada pacificação e solidariedade que esperávamos, mas a onda de beligerância que transformou em ambiente de conflito e guerras surpreendentes as relações das nações e dos seres humanos.

A gratuidade de tais acontecimentos, levando à guerra questões passíveis de soluções melhores, assemelhava-se ao momento vivido pelos poetas criadores do Surrealismo, na I Guerra Apollinaire, e Breton na I e II Guerras. Caligramas são na verdade diários da I Guerra, escritos por um Guillaume Apollinaire combatente, na linha de frente, e o Arcano 17 é o poema em prosa em que André Breton, auto exilado no Canadá, em 1944, refuga todas as razões que motivaram a carnificina das duas guerras mundiais.

Publicidade

Claramente o Surrealismo tenta resgatar o ser humano da obrigação da morte sem razão, a serviço de interesses ou para se defender deles. A carta do Renascimento Arcano 17 é uma carta de recomeço, de aprofundar-se na possibilidade que existe dentro de nós de outra construção mais bela e inteligente para a vida.

Assim nasceu o espetáculo Arcano 17 – Os Surrealistas e a Guerra.

Publicidade

Em cena os dois poetas, vividos por um ator. Ambos se conheceram em vida, Breton sendo admirador e seguidor de Apollinaire nos primeiros passos da grande liberdade intelectual deste.

Apollinaire (1880-1918) lutou na I Guerra, como dever patriótico à sua amada França. Breton (1896-1966) criticou a guerra desde sempre, e escreveu contra ela tudo que pôde.

A peça descreve esses movimentos dos poetas, Apollinaire vivendo em cena, através de seus poemas, o que ocorreu em sua vida. Breton observando em contraponto o desenrolar da história de Apollinaire, de um outro lugar e tempo, em que as ilusões sobre qualquer legitimidade da guerra tinham sido há muito superadas. Esse encontro dos dois poetas é ficcional, criado pelos autores Ariel Borghi e Esther Góes, para sintetizar o olhar dos poetas surrealistas sobre a guerra, e a ação poética a que se dedicaram em prol da felicidade humana.

Ficha Técnica

Texto e Encenação – Ariel Borghi e Esther Góes

Autores citados – Guillaume Apollinaire e André Breton

Poetas – Ariel Borghi

Direção Artística – Esther Góes

Criação Visual e Iluminação – Nadia Hinz

Direção de Arte e Figurino – Carolina Casarin

Trilha Sonora – Sérvulo Augusto

Visagismo – Kene Heuser

Assistência e Contrarregragem - Beatriz Alves

Direção Técnica e Cenotecnia - José Alves da Silva

Coordenação Geral de Produção – Cia Ensaio Geral

Produção Executiva - Tiago Barizon e Isadora Petrin (PiTô Produções)

Assessoria de Coordenação – Daniel Gomes Gouveia

Assessoria de Imprensa – Miriam Bemelmans

Fotografia e Design Gráfico - Luciano Alves

Realização - Cia Ensaio Geral e Rede de Teatros e Produtores Independentes

Serviço

Arcano 17 – Os Surrealistas e a Guerra

Ao término de cada apresentação, a diretora Esther Góes e o ator Ariel Borghi irão propor ao público um diálogo/discussão sobre os temas abordados pelo espetáculo e a sua proposta cênica.

Junho nos CEUS da Zona Leste – Grátis!

Dias 7 e 8 de junho, domingo, às 19h e segunda, às 17h

CEU Tiquatira

Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5280 Vila Moreira, Zona Leste, São Paulo - SP, 03074-000

Dias 11 e 12 de junho, terça-feira e quarta-feira, às 19h

CEU São Miguel – Luiz Melodia

Rua José Ferreira Crespo, 475 - Jardim São Vicente, Zona Leste, São Paulo-SP - 08021-480

Dia 17 de junho, segunda-feira, às 19h30

CEU Parque Veredas – João Antonio da Silva

Rua Daniel Muller, 347 - Chácara Dona Olivia, Zona Leste São Paulo-SP - 08141290

Dia 19 de junho, quarta-feira, às 19h30

Ceu Parque São Carlos

Rua Clarear, 141 - Jardim São Carlos, Zona Leste, São Paul-SP - 08062590

Dias 22 e 23 de junho, sábado, às 18h30 e domingo, às 17h

CEU Vila Curuçá

Av. Marechal Tito, 3.452 - Vila Curuçá, Zona Leste, São Paulo-SP - 08160495

Julho

De 5 a 28 de julho

Sexta e sábado, às 19hs – domingo, às 18hs

Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno - Ingressos a R$ 40,00 e meia entrada

R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, Centro, São Paulo - SP, 01326-010

Bilheteria (11) 3288.0136

Capacidade da Sala: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Classificação indicativa – 14 anos