Exposição “Natureza Viva” estreia na Galeria de Fotos do Centro Cultural Fiesp

Explorando a interseção entre arte e natureza, Marcelo Tinoco traz a exposição 'Natureza Viva', um diálogo íntimo com a natureza através de fotografias

O Centro Cultural Fiesp (CCF) realiza em São Paulo a exposição Natureza Viva, do artista Marcelo Tinoco, com curadoria de Nancy Betts. O período expositivo tem início dia 08 de maio e vai até dia 13 de outubro. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a domingo, das 10h às 20h.

A mostra apresenta 12 obras, produzidas durante a última década, que representam jardins e paisagens naturais, promovendo a reflexão sobre a interação humanidade - natureza. Em seu processo de criação, Tinoco desconstrói fotografias de diferentes épocas e locais e as utiliza como rascunho para a composição de uma nova cena, desenhada e colorida manualmente, gerando o que ele chama de “fotografia multidisciplinar”.

Neste contexto, a coleção exposta conduz o espectador a uma experiência imersiva composta de dois vieses: as paisagens tropicais e as paisagens europeias. Mais que apresentar lugares, na poética do artista há uma perspectiva dialógica entre todas as obras. As paisagens tropicais remetem aos jardins de Burle Marx com seus arranjos de um paisagismo modernista.

A mostra é um convite para que os visitantes reflitam sobre a necessidade do cuidado e do conviver com a natureza, gerando novas realidades possíveis. Natureza Viva é livre para todos os públicos e inclusiva para pessoas com deficiência visual, contendo audiodescrição em cinco obras.

A Gerente de Cultura do Sesi-SP, Débora Viana, traz a importância de exposições como Natureza Viva integrar a programação do Sesi-SP: “Reiteramos o compromisso da nossa instituição em ofertar um ambiente cultural e artístico, proporcionando ao público a projetos de qualidade, que o acesso a obras, ao processo criativo de artistas de diversas origens, e incentivando a reflexão e a experimentação. No Sesi-SP, consideramos crucial a formação de novos apreciadores das artes, promovendo a difusão e o acesso à cultura de maneira gratuita. Por isso, concebemos e executamos projetos em uma ampla gama de áreas, convidando o público a mergulhar de cabeça no universo do conhecimento e da expressão artística.”

O artista

Marcelo Tinoco, vive e trabalha em São Paulo. O artista intervém na imagem fotográfica com colagens, recortes e pinturas com pincéis digitais, compondo o que ele chama de “fotografia multidisciplinar”. Sua intenção é deslocar este suporte das funções de representação fiel da realidade para outros campos das artes visuais, como a pintura. Premiado no Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia (Brasil, 2013), seu trabalho figura nas coleções institucionais do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt (Alemanha), do Museu da Imagem e do Som e do Museu de Arte do Rio.

A curadora

Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Nancy Betts é professora de Evolução das Artes Visuais (História da Arte) na Faculdade de Artes Plásticas – FAAP. Integra o corpo docente dos cursos de Pós-graduação de Audiovisual e Mídias Interativas do SENAC-SP, nas disciplinas de Semiótica da imagem e do som e Comunicação, Linguagem e Sentido respectivamente. Em 2005, professora convidada da UNICHAPECÓ-SC no curso de Pós-graduação lato sensu em Artes Visuais em Culturas Contemporâneas na disciplina de Semiótica do Visual. Pesquisadora CNPq em linguagem da arte e da arte mídia.

Serviço

Natureza Viva

Artista: Marcelo Tinoco

Curadoria: Nancy Betts

Visitação: de 8 de maio a 13 de outubro de 2024

Terça a domingo, das 10h às 20h

Local: Galeria de Fotos do Centro Cultural Fiesp - Av. Paulista, 1.313