Façanha aposta em novo projeto após sucesso do "Pagode do Façanha 2"

Grupo conhecido por emplacar vários hits como: “Lobo Mau” e “Pé Na Areia”, irá lançar novo EP com participação especial de Bom Gosto

E o Façanha não para! Após o sucesso do audiovisual “Pagode do Façanha 2”, lançado em março deste ano, o grupo anunciou essa semana que em breve um novo EP com canções inéditas e regravações, além de participações especiais chega ao mercado.

“Estamos ansiosos para compartilhar mais um projeto incrível com vocês. Serão 5 ou 6 faixas de uma forma nunca vista antes e com grandes nomes do pagode! Preparem-se! Esse ano o Façanha tem muita novidade!”, conta Cauique, vocalista do grupo. Bom Gosto está entre os nomes citados. O primeiro lançamento está programado para maio.

Com mais de 28 anos de carreira e atualmente agenciados pela WFA Music, o Façanha iniciou oficialmente sua trajetória em 1995. Formado atualmente por Cauique, Jhow e Jair, o grupo está entre os principais nomes do samba paulista e ganha cada vez mais destaque nas plataformas digitais.

Para saber mais acesse: @grupofacanhaoficial