Farraial anuncia Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano, Leonardo, Gustavo Mioto, Nattan e muito mais!

Cerca de 40.000 pessoas são esperadas no dia 17 de agosto, para curtir mais de 10 horas de shows e uma experiência única: embarcar na maior viagem sertaneja da cidade de São Paulo

Direto da Arena Anhembi, o Farraial chega à sua sétima edição em clima de viagem aos hits de sucesso. No dia 17 de agosto (sábado), fomentando uma celebração à cultura sertaneja, a maior farra do país recebe nomes consagrados da música unidos a expoentes da nova geração. O evento vai trazer um dia de festa, com mais de 10h ininterruptas de música, em dois palcos montados no espaço.

A temática escolhida para a edição 2024, intitulada "Embarque na Maior Farra" explora a interseção entre o público das muitas cidades do país, que viajam todos os anos para fazer parte do evento, e a música, impactando na economia da cidade e aquecendo o turismo. Inspirada pela sinestesia, a programação abrange tanto o sertanejo quanto o pop, funk e o piseiro, unindo artistas e promovendo a cultura em sua diversidade.

E para iniciar esta viagem musical, o Farraial anuncia as primeiras atrações. Entre as novidades desta edição, Simone Mendes, Leonardo, Nattan e Vitor Fernandes sobem ao palco do evento, pela primeira vez. Já os veteranos Zé Neto & Cristiano e Gustavo Mioto prometem agitar o público presente com os seus hits de sucesso. Além dos artistas já divulgados, o festival trará outros nomes para animar o público com seus sucessos.

Para esta edição do Farraial, a Agência InHaus anunciou o acordo com a Elo, uma das maiores empresas de tecnologia de pagamento do Brasil. Em 2024, será o primeiro ano em que a empresa é o meio de pagamento oficial do evento. Os clientes Elo poderão comprar os ingressos online, com 10% de desconto em todos os setores.

Serviços:

Data: Sábado - 17/08/2024

Local: Arena Anhembi

Horário: 12h às 23h

Ingressos disponíveis na ticket360.com.br