Festa do Peão de Barretos: embaixadores Cesar Menotti & Fabiano fazem show inédito com convidados Além do show no dia 17 de agosto, dupla volta ao palco do Estádio de Rodeios no dia 21 para uma apresentação em comemoração aos 20...

Alto contraste

A+

A-

Além do show no dia 17 de agosto, dupla volta ao palco do Estádio de Rodeios no dia 21 para uma apresentação em comemoração aos 20 anos de carreira

(Criacao3)

O show especial dos embaixadores da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, César Menotti & Fabiano no dia 21 de agosto contará com a participação de diversos artistas convidados. Comemorando duas décadas de carreira, o projeto inédito "Os Menotti 20 anos - Especial Os Embaixadores" será apresentado no Estádio de Rodeios.

Entre os sertanejos já confirmados estão Gabi Martins, Fiduma & Jeca, Matheus Vargas, Trio Parada Dura, Lourenço & Lourival, Bruna Viola, Carreiro & Capataz, Hugo Pena & Gabriel e Beto & Breno. O projeto traz um apanhado dos principais sucessos da dupla embaixadora, além de um "verdadeiro passeio" pelo mundo sertanejo.

Este será o segundo show de César Menotti e Fabiano na 69ª edição da Festa. No dia 17/08, sábado, eles também se apresentam no Estádio de Rodeios.

Publicidade

Ingressos

Os ingressos para o dia já estão à venda exclusivamente através do site oficial da Total Acesso e para a quarta-feira, dia 21 de agosto, também estão disponíveis os Camarotes Arena Premium e Open Super Bull Ballantine's.

Publicidade

Marcada para o período de 15 a 25 de agosto, a 69ª Festa do Peão de Barretos já anunciou grandes shows em sua programação. No total, a grade ultrapassará 100 shows nos cinco palcos espalhados pelo Parque do Peão.

Entre os nomes já confirmados estão, o norte-americano Cody Johnson, Chitãozinho & Xororó, César Menotti & Fabiano (embaixadores da edição), Luan Santana, Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Maiara & Maraísa, Daniel, Matogrosso & Matias, Simone Mendes, Edson & Hudson, Ana Castela, Luan Pereira, Lauana Prado, Victor & Léo, Munhoz & Mariano e muito mais.

A programação completa está disponível no site de Os Independentes.