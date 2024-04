Giovanna Moraes lança "Eu e você contra o mundo"

Alto contraste

Novo single já chegou às plataformas e o álbum "Fama de Chata" é esperado para esse semestre

Em um país onde o cenário para artistas independentes é desafiador, Giovanna Moraes se destaca como uma figura que desafia normas e confronta ideias ultrapassadas através de sua música e atitude incisiva. Combinando rock’n roll e uma postura autêntica, a cantora aborda temas urgentes como autenticidade, igualdade de gênero e direitos das mulheres. Seu mais novo single, “Eu e Você contra o Mundo” chegou às plataformas digitais no dia 16 de abril.

Com uma trajetória musical que teve início em 2017, a cantora oficialmente mergulhou no universo do rock em 2022 com o lançamento do álbum "Para Tomar Coragem". Desde então, seus singles têm cativado o público, com destaques para "Fala na Cara", “As Mina no Poder” e “Bloquinho de Notas”. Agora, "Eu e Você contra o Mundo" prepara o terreno para o lançamento de seu próximo álbum, "Fama de Chata", previsto para este ano.

Essa nova faixa, em contraste com as provocações de seus trabalhos anteriores, é uma ode aos fãs, reconhecendo aqueles que desafiam as convenções e possuem ideias próprias. Giovanna destaca a importância de dar voz a essas pessoas, que se identificam com sua mensagem de autenticidade e pertencimento.

A artista adota uma abordagem única na divulgação de seu trabalho, dialogando diretamente com diferentes públicos, desde aqueles que discordam de suas convicções até os que estão abraçando uma jornada de autenticidade, além de seus próprios fãs. Sem baixar a cabeça ou aceitar rótulos que não lhe cabem, sua música autoral e independente tem ganhado destaque nas redes sociais, com seus vídeos alcançando quase 800 mil novas contas em seu perfil do Instagram apenas no último mês.

"Eu e Você contra o Mundo" estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 16, antecipando o lançamento de "Fama de Chata", que chega ainda nesse semestre.

Link da música: https://onerpm.link/Eu_e_Voce_ Contra_o_Mundo

Visualizer: https://youtu.be/ w33DNLUFTME?si= Rb3bbd5srhtnzuv4

