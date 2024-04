Gossip lança o álbum "Real Power" Os amados renegados do indie-pop Gossip lançam seu primeiro álbum em mais de uma década, 'Real Power', junto com o novo single 'Give...

Os amados renegados do indie-pop Gossip lançam seu primeiro álbum em mais de uma década, 'Real Power', junto com o novo single 'Give It Up For Love', via Sony Music

No seu melhor, o álbum 'Real Power' marca uma reunião com o lendário produtor Rick Rubin, que comandou o álbum pivotante da banda em 2009, Music For Men. Recentemente, o Gossip preparou o terreno para o álbum com o lançamento de novas músicas pela primeira vez em 11 anos: desde o hino de rebelião inspirado nos protestos do Black Lives Matter "Real Power" até o clássico emocionante "Crazy Again", os primeiros singles do projeto receberam aclamação crítica de todo o mundo, levando a banda de volta ao topo das listas de reprodução de rádio, line-ups de festivais e capas de revistas.

A pedido de Rubin, a banda começou a gravar 'Real Power' em 2019 no estúdio particular dele em Kauai, Havaí. O álbum é uma celebração de 11 faixas da expressão criativa e do poder da família escolhida no rescaldo do trauma coletivo e pessoal. Caracteristicamente Gossip, além de uma mistura de texturas e gêneros sonoros, de rock propulsivo a disco jubilante, há também uma mistura de emoções intensas que abrangem toda a gama da experiência humana.

“Todos nós experimentamos muitas perdas profundas, e cada um de nós completou 40 anos desde que gravamos juntos pela última vez”, diz Ditto, “Esses são momentos tão grandes em suas vidas.” Desde que a banda esteve junta pela última vez, Ditto e Billie se divorciaram, houve perdas de amigos e familiares próximos, e o mundo passou por uma pandemia. Trabalhar com Rubin novamente deu à banda espaço e apoio para se reconectar e criar. “Rick é puro em sua criatividade. Ele não está interessado em modismos ou opiniões de uma gravadora. Ele é um animador - ele tenta extrair o melhor de nós. Ele tem essa capacidade de fazer um artista ser o melhor quando está trabalhando com ele, porque trabalha com pessoas em quem acredita”, diz Howdeshell.

Marcando um novo capítulo criativo crucial para a banda, todos os vídeos e capa do Real Power foram dirigidos pelo reverenciado artista áudio-visual Cody Critcheloe, também conhecido como SSION, que captura perfeitamente a essência crua, real e visceral do Gossip ao criar o álbum.

Após uma apresentação triunfante como headliner no festival BBC 6 Music em 8 de março, que viu uma colaboração surpresa no palco com Alison Moyet, o Gossip embarcará em uma turnê completa pelo Reino Unido/Europa, e o verão deste ano está repleto de apresentações em festivais.

O legado inovador do Gossip está mais uma vez em destaque e marca o momento perfeito para esses ícones de fala direta e rebelião se reunirem em um momento em que as questões políticas, culturais, de gênero e sexualidade que inspiraram e inspiraram os hinos do Gossip são tão parte do zeitgeist. A marca de soul swagger da tríade trouxe a política queer para o mainstream, confrontou diretamente a política corporal e se recusou a ser rotulada ou ignorada - aparecendo em capas de revistas ao redor do mundo e servindo de trilha sonora para a programação da TV em horário nobre. Sempre à frente de seu tempo, eles recebem grande aclamação crítica e continuam a manter sua reputação como uma das bandas ao vivo mais emocionantes e relevantes.

Uma banda de venda multi-platina, o Gossip vendeu mais de 10 milhões de discos em todo o mundo e é um dos atos mais emocionantes do Indie Rock do início do século XXI. O álbum de estúdio de 2006 da banda, Standing In The Way Of Control, alcançou o #1 no UK Indie chart (certificado como Ouro) e solidificou a banda como uma força dinâmica na cena musical. "Standing In The Way Of Control", a faixa-título do álbum, é um hino queer escrito em resposta à proposta do governo dos EUA de definir o casamento e excluir homossexuais.

A vocalista Beth Ditto continua sendo um ícone global e uma verdadeira pioneira da música, moda, feminismo e do movimento LGBTQ+. Integrada ao mundo da moda, Beth acabou de participar de novas sessões de fotos com Tim Walker e David Bailey. De performances e desfiles para marcas como Jean Paul Gaultier, Fendi, Cartier, Gucci, Stella McCartney, Marc Jacobs, Versace e Alexander Wang, ela também colaborou com a Calvin Klein (campanha global de roupas íntimas ao lado de Bella Hadid & Naomi Cambell), Jean Paul Gaultier para sua própria coleção, Marc Jacobs em uma camiseta exclusiva, Beth também lançou sua própria linha de maquiagem pela MAC.

Veja todas as datas da turnê aqui: https://www.bethditto.com

Real Power Track Listing

01 Act Of God

02 Real Power

03 Don't Be Afraid

04 Crazy Again

05 Edge Of The Sun

06 Give It Up For Love

07 Turn The Card

08 Tell Me Something

09 Light It Up

10 Tough

11 Peace and Quiet

