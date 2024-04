Grupo Façanha lança “Coração Chorou” Canção faz parte do audiovisual “Pagode do Façanha 2” e chega nas principais plataformas digitais nesta sexta-feira (22) junto com...

Alto contraste

A+

A-

Canção faz parte do audiovisual “Pagode do Façanha 2” e chega nas principais plataformas digitais nesta sexta-feira (22) junto com o DVD completo

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Nesta sexta-feira (22), a partir das 00h, o Grupo Façanha apresenta a faixa “Coração Chorou” e também o audiovisual completo “Pagode do Façanha 2”, em todas as plataformas digitais e no YouTube. Confira!

“Estamos profundamente agradecidos pela grande repercussão que esse conteúdo teve. Vocês são simplesmente incríveis! Vamos continuar criando juntos!”, comemora Cauique, cantor e compositor do Façanha.

O “Pagode do Façanha 2” conta com canções autorais como a famosa “Lobo Mau”, música de trabalho atual, e regravações de grandes sucessos brasileiros.

Com mais de 28 anos de carreira e atualmente agenciados pela WFA Music, o Façanha iniciou oficialmente sua trajetória em 1995. Formado atualmente por Cauique, Jhow e Jair, o grupo está entre os principais nomes do samba paulista e ganha cada vez mais destaque nas plataformas digitais.

Para saber mais acesse: @grupofacanhaoficial