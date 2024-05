Guilherme Milagres e Maju fazem show intimista na Casa com a Música, na Lapa Pai e filha se apresentam no domingo, 26 de maio, às 18h

Guilherme Milagres, músico respeitado no Brasil e no exterior, e Maju, sua filha e jovem talento da música, estreiam o show “Maju & Guilherme” no domingo, 26 de maio, às 18h, na Casa com a Música, na Lapa. O espetáculo intimista fará um mergulho na trajetória musical tão familiar e pessoal do duo. Violão e voz transitando por diversos gêneros, músicas autorais, instrumentais, MPB, jazz e improviso.

Em 2014, pai e filha se mudam para a Cidade do México, e o projeto do duo se consolida a partir de 2018, quando decidem transportar a parceria de muita música feita em casa para os palcos pelo mundo. De volta ao Brasil, em 2022, Maju inicia seus estudos de MPB e arranjo e Guilherme Milagres segue atuando na cena musical mexicana. Juntos, revisitam seus primeiros arranjos, assim como produzem composições e agregam novos temas ao seu repertório.

A Casa com a Música fica na rua Joaquim Silva, 67.

Serviço:

Show: “Maju & Guilherme”

Dia e horário: domingo, 26 de maio, às 18h

Local: Casa com a Música - Rua Joaquim Silva, 67, Lapa, Rio de Janeiro – RJ

Entrada: de R$ 15 a R$ 50, vendas pelo https://www.sympla.com.br/ evento/maju-guilherme- milagres/2448097

Rede social: @casacomamusica