Hard Rock Cafe recebe o espetáculo "Classical Queen" Com 18 anos de carreira, a atração é a mais antiga banda cover do Queen em atividade no Brasil; Show acontece no dia 23/2 (sexta-feira...

Com 18 anos de carreira, a atração é a mais antiga banda cover do Queen em atividade no Brasil; Show acontece no dia 23/2 (sexta-feira), às 21h

Mais uma grande atração nacional se apresenta no Hard Rock Cafe, em Ribeirão Preto. Desta vez, a casa recebe a banda “Classical Queen”, com um espetáculo único. O show, que ocorre no dia 23 de fevereiro (sexta-feira), tem início previsto para às 21h. Os ingressos custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos pelo site: www.showpass.com.br.

“O Queen é uma das maiores bandas de todos os tempos. Misturando rock, música clássica, pop e outros gêneros musicais, a genialidade de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon criou hinos imortais como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions, I Want to Break Free, entre outros sucessos. Esperamos casacheiaparaesse show e muita animação durante à noite.Éimportanteque os interessadosgarantam seuspassesjáno primeiro lote para não ficar de fora”, explica Viviane Andrade, diretora de operações e vendas.

Nascida em setembro de 2004, a Classical Queen é a banda cover do grupo com mais tempo de atividade no Brasil, sendo a primeira banda do país citada no quenworld.com, o site oficial do Queen. Buscando recriar musical e visualmente um show da banda Queen, detalhes como figurinos, instrumentos e performance são somados à incrível energia dos shows da banda inglesa, e com um vocalista que toca piano, como o próprio Freddie Mercury.

Com 18 anos de carreira, a banda participou de programas como MTV Covernation, MTV Rocka Rolla, de exposição como a Let’s Rock na Bienal do Ibirapuera, além de apresentações memoráveis em casas noturnas, prefeituras, teatros, cruzeiros e resorts temáticos do Brasil e América Latina, com mais de 120 shows anuais.

No ano de 2018, a banda foi selecionada pela 20th Century Fox para tocar na pré-estreia do filme “Bohemian Rhapsody”, no Allianz Parque (estádio do Palmeiras), além de já ter tocado com grandes nomes do rock nacional, como Raimundos, Pitty, Skank, Frejat, Paulo Ricardo, Biquini Cavadão, Camisa de Vênus, entre outros.

Sendo pioneira dentre as bandas cover nacionais, a banda apresentará um repertório diferenciado, combinando os grandes hits do Queen com outros clássicos que raramente são apresentados. Isto, aliado a um figurino diferenciado, faz dos shows do Classical Queen um espetáculo singular.

Outra grande novidade foi a entrada de Gustavo Mazzei nos vocais. Com vasta experiência em teatro musical, Gustavo reúne os talentos de canto ator e dançarino, o que tornou completa sua performance como Freddie Mercury, tocando piano, violão e interpretando a movimentação de palco do inesquecível vocalista do Queen.

Para completar a banda, Fernando Gamba na guitarra e backing vocals, Júlio Abrileri no baixo e backing vocals e Anderson Macedo na bateria e backing vocals. O Classical Queen traz a oportunidade dos fãs assistirem à uma reprodução minuciosa dos tempos áureos do Queen, em um show com grande estilo.

O espetáculo tem classificação livre, crianças acima de 12 anos e os ingressos custam R$ 30,00 , somados de R$ 4,00 de taxa, podem ser adquiridos pelo site: www.showpass.com.br. O Hard Rock Cafe fica na Esplanada Doutor Sócrates, nº 200, no bairro Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Outras informações por meio do telefone (16) 98210-2318, site e no perfil do restaurante nas Redes Sociais: @hrc.ribeiraopreto.

Serviço:

Data: 23 de fevereiro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 21 horas

Local: Hard Rock Cafe | Esplanada Doutor Sócrates, 200 Santa Cruz

Valor: R$ 30,00 + R$ 4,00 de taxa

Classificação: 12 anos

Bilheteria: www.showpass.com.br

Contato: (16) 98210 2318