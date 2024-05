Humberto & Ronaldo e Ícaro & Gilmar se juntam em projeto inédito Primeira faixa “Morena Veneno” conta com as participações de Paulo Pires, Iriz e Mc Mininin

Ouça aqui: https://sndo.ffm.to/4yamppq

A dupla Humberto & Ronaldo é a prova viva que esse novo estilo de música - misturar diversas batidas - é um grande sucesso após alcançarem marcas estratosféricas com o remix de “Romance”, que, inclusive, está no TOP 3 das mais ouvidas no país. Já o duo Ícaro & Gilmar segue em constante ascensão e se destaca com diversos hits nas plataformas de música. E a junção desses dois fenômenos do sertanejo já tem data e horário para chegar aos aplicativos de música e ‘quebrar’ a internet. Ao lado também de Paulo Pires, Iriz e Mc Mininin, os artistas prometem mais um hit com o lançamento de “Morena Veneno”. A música fica disponível nesta quinta (02) às 21h em todos os aplicativos de música e no dia seguinte (03) às 10h no Youtube.

Com composição de Waleria Leão e dos próprios cantores Ícaro Mantovani, Gilmar, Paulo Pires e Mc Mininin, o estilo desse beat traz a ideia de união ao juntar o sertanejo com o funk. Sendo o Brasil um país com várias culturas, a faixa retrata para o mundo todo um pouco mais da nossa essência. O videoclipe foi gravado em um sistema de OneTake - um único take de gravação - em uma casa em Goiânia, e mostra toda a originalidade e naturalidade da obra.

“Estamos felizes demais em lançar mais um projeto com essa pegada que já vimos que a galera gosta. O mundo inteiro vai conhecer como o Brasil é, e isso é incrível”, diz Humberto. “Muito feliz mesmo! Esse momento está sendo único, só temos que agradecer por todos que sempre nos apoiaram e mais uma vez, estão aqui, ouvindo e curtindo a gente, obrigado!”, completa Ronaldo.

“Adoramos fazer parte desse projeto, esse novo estilo de música está crescendo muito e é legal demais de gravar, a vibe é diferente e muito boa” fala Ícaro. “Ouçam bastante que essa é só a primeira de muitas músicas que vem pela frente nessa pegada!”, finaliza Gilmar.

Essa collab faz parte do projeto “Num Beat Só”, que tem a produção de Dj Natan e Diego Souza, e têm por essência a ideia de juntar artistas do sertanejo, mais especificamente, Humberto & Ronaldo e Ícaro & Gilmar sempre com nomes do funk, do trap ou do forró, além de outros ritmos brasileiros.

Morena Veneno - Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar, Paulo Pires, Iriz e Mc Mininin

Compositores: Waleria Leão, Ícaro Mantovani, Gilmar, Paulo Pires e Mc Mininin

Lançamento: 02 de maio de 2025

Letra:

(Humberto e Ronaldo)

Tá vendo esse cerveja nesse copo

Tá ocupando

O lugar dela na minha mente

Aumenta minha sede cada Foto

Que ela

Posta feliz solteira e seguindo em frente

Pior que o tempo todo ela dava indício

Eu cego de amor nao consegui ver isso

Era um oi pra 5 sumiço

(Paulo Pires)

Será que ela tá

Subindo ou descendo

Sobrea oi bebendo

Será que a cama dela tá

Batendo igual os paredao tá batendo

Chorando oi gemendo

( MC)

Onde será que tá minha morena veneno

Eu que já tô cansado

De te esperar

Vou voltar pros baile e te bloquear no

Não valorizo seu tempo comigo

Então parto pra rua assim oh

De copão na mão

Cansado de escutar modão

Dança coladin com a elas deu condição

Já valorizo o seu pretinho hj

Ou vai valoriza só quando de saudade

Se quiser voltar tem que se hoje

Se não vou trabai pra essa cidade

(Ícaro e Gilmar)

Imagina eu

Puxando uns cabelo que não é o seu

Pegando intimidade numas boca estranha

Que morde que beija e desanda

Vai ser pouco sete dias da semana

Imagina eu

Fazendo tudo aquilo quente surpreendeu

Com a loira a morena a ruiva

E todas juntas

Eu moendo ce sofrendo

De segunda a segunda

Você nem viu e já doeu

(Iriz)

Hoje meus storys vira série

Saio tipo barbie volto tipo anabelle

No pescoço ivis saint lourran

Não sou artista mas volta cheia de fã

Hoje as veneno tá solta

De copao na mão e de pod na boca

Saio pra atualizar a minha lista de trouxa