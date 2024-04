Humberto & Ronaldo estreiam videoclipe de música viral Remix de “Romance” ficou disponível no canal do YouTube dos artistas

Para comemorar o sucesso que “MTG Quero Te Encontrar”, o grande remix de “Romance” da dupla Humberto e Ronaldo, que já ultrapassou os 470 milhões de streams, segue no TOP 1 do Spotify pela terceira semana seguida, primeiro lugar no hot 100 billboard Brasil e ainda está no TOP Global, os músicos decidiram liberar agora um videoclipe da faixa. Registrada em Goiânia na última semana, a filmagem contou com participações especiais do MC Mininin, Silvanno Salles, DJ Lg e Prod DJ Jz, e já está disponível no canal dos artistas.

Com temática futurista, direção de Fred Siqueira, produção geral de Mj Music e filmagem de Siriguela Films, o vídeo contou com um grande jogo de luzes e leds. O sexteto coloca o seu talento para jogo cantando, dançando e curtindo o hit.

“Não poderíamos estar mais felizes com o resultado, ficou do jeitinho que queríamos. Só temos a agradecer aos meninos que vieram até Goiânia gravar esse clipe com a gente!”, compartilha Humberto.

“É muito doido esse sentimento de ter a mesma estourada duas vezes. Estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo com a gente novamente, e podem ter certeza que em breve terão muitas novidades”, finaliza Ronaldo.