Ícaro & Gilmar disponibilizam “Nunca Deixe de Sonhar” na íntegra

Três faixas inéditas chegam às plataformas para completar o álbum

Ouça ‘Nunca Deixe de Sonhar’: https://links.altafonte.com/ nuncadeixedesonhar

Ícaro & Gilmar provam, uma outra vez, que realizar os sonhos é mais do que possível. O duo mostra isso na prática com o lançamento na íntegra de seu atual projeto “Nunca Deixe de Sonhar”, que será disponibilizado nas plataformas nesta quinta, 16, a partir das 21h. Somada às 14 faixas que já são sucesso nos aplicativos, outras três canções inéditas completam o álbum, e prometem cair nas graças do público.

“Defeito e o Perfeito”, “Faço Questão de Mexer” e a faixa foco “Trauma” também estreiam no YouTube no dia seguinte (17), às 10h, e se unem às demais faixas.

A canção foco conta em seus versos sobre os traumas que fizeram do eu lírico apaixonado por álcool, enquanto “Defeito e o Perfeito” conta a percepção do intérprete de que o único defeito de seu grande amor era ele mesmo. “Faço Questão de Mexer”, por sua vez, é uma moda em que o eu lírico gosta de viver as adrenalinas da vida: “tudo que não presta e faz mal / eu faço questão de mexer”.

Com mais de 180 milhões de streams de áudio e vídeo, Nunca Deixe de Sonhar é um grande sucesso nas plataformas de música, com destaque especial para “Se Ame Primeiro”, uma das canções mais aguardadas do DVD e que tem cerca de 36 milhões de reproduções.

“A gente fica muito contente de ver o projeto indo bem e o público abraçando cada música nova. Vamos continuar sonhando juntos!”, conta Ícaro.

“Mais um projeto finalizado! Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Vocês são incríveis. Bora viver mais sonhos juntos, moçada!”, completa Gilmar.

Registrado em Goiânia em maio de 2023, “Nunca Deixe de Sonhar” tem 17 faixas em seu setlist, sendo 10 inéditas, e participações especiais de Eduardo Costa e Hugo & Guilherme. Envolvidos em todo o audiovisual, desde a escolha do cenário até a proposta do conceito, Ícaro & Gilmar estão em ascensão na música sertaneja, e ultrapassam barreiras cada vez maiores.

Ícaro & Gilmar - Nunca Deixe de Sonhar

Faixas:

1 - Trauma

2 - O Defeito e o Perfeito

3 - Faço Questão de Mexer

4 - Entretanto dos Defeitos

5 - Trocando Defeitos

6 - Descarta

7 - Solto no Goiás

8 - Limpa

9 - Raiva Suada

10 - Apenas

11 - Saudade Futura

12 - Moleque de Barba

13 - Morenaça

14 - Nunca Deixe de Sonhar

15 - Se Ame Primeiro

16 - Logo Logo - part. Hugo e Guilherme

17 - A Viola e Eu - part. Eduardo Costa