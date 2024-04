Ícaro & Gilmar embarcam para a primeira turnê nos Estados Unidos

Alto contraste

Seis cidades serão contempladas com os shows da dupla, que acontecem entre os dias 22 e 31 de março

Créditos: Marcel Bianchi

Cada dia que passa, Ícaro & Gilmar vem mostrando mais ainda sua força com números estrondosos. Só no Spotify são 3,5 milhões de ouvintes mensais e mais de um bilhão de views no YouTube. O resultado dessa potência não poderia ser diferente: a dupla está embarcando rumo aos Estados Unidos para sua 1ª turnê internacional, entre os dias 22 e 31 de março, passando pelas cidades de Revere-MA, Bridgeport-CT, Philadelphia-PA, Newark-NJ, Pompano Beach-FL e São Francisco-Ca.

O repertório dos shows trará sucessos da dupla como “Nunca Deixe de Sonhar”, “Não Me Esquecerás”, “Saudade Louca”, “Se Ame Primeiro”, “Despedida”, “Logo Logo” e várias outras, além de hits do gênero, como “Erro Gostoso”.

“Estamos muito animados, é a realização de um sonho. Sempre quis cantar nos Estados Unidos, mas nunca imaginei que seria possível. Tudo isso mostra que o esforço do nosso trabalho está valendo a pena. Só tenho a agradecer todos nossos fãs e pessoas que nos apoiam. Aguardem que teremos muitas novidades para vocês ainda este ano”, diz Ícaro.

“É literalmente um sonho transformado em realidade. Tenho certeza que esses seis dias de shows serão muito especiais, tanto para os brasileiros que moram lá e nunca podem estar perto, quanto para os norte-americanos que vão nos conhecer um pouquinho. Vamos entregar tudo de nós e bora curtir”, completa Gilmar.

No início de abril (04), Ícaro & Gilmar lançam o terceiro volume do projeto gravado em Goiânia em maio de 2023, intitulado “Nunca Deixei de Sonhar”. O EP conta com três faixas inéditas, “Trocando Defeitos”, “Descarta” e “Solto no Goiás”.