Indicado ao Grammy Latino, MC Maneirinho lança EP “RELIKIAS DO BAILE DO MARTINS” Em seu novo projeto, já disponível em todas as plataformas digitais

Alto contraste

A+

A-

Em seu novo projeto, já disponível em todas as plataformas digitais

Conhecido por seu pioneirismo dentro do funk dos anos 2000, MC Maneirinho tem uma trajetória recheada de sucessos, além de ter feito parte da jornada de nomes como Bonde das Maravilhas e Nego do Borel. Relembrando essa época do funk, quando o artista viu sua vida mudar, Maneirinho lança, nesta segunda (29), o EP “RELIKIAS DO BAILE DO MARTINS".

Ouça “RELIKIAS DO BAILE DO MARTINS".

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o novo projeto do artista conta com 8 faixas, todas versões atualizadas de hits que ele lançou durante sua carreira, mas que nunca estiveram disponíveis no streaming. A faixa-foco de “RELIKIAS DO BAILE DO MARTINS" é “AGORA ME CHAMA DE BOLADÃO”, com produção do DJ Yago Gomes.

Publicidade

"Estou muito empolgado para o lançamento de 'RELIKIAS DO BAR DO MARTINS'. É um projeto no qual tenho trabalhado há um tempo e espero que os fãs gostem!", afirmou MC Maneirinho, sobre seu mais novo EP.

Conhecido anteriormente como DJ Diogo do Serrão, em homenagem à Favela do Serrão, em Niterói, onde nasceu, o artista foi um dos principais nomes dentro da ‘época de ouro’ do funk carioca. Mostrando que não esqueceu de onde veio, Maneirinho relembra suas raízes no novo projeto, trazendo as suas músicas mais clássicas daquela época.

Publicidade

“RELIKIAS DO BAILE DO MARTINS" conta com sucessos como “AGORA ME CHAMA DE BOLADÃO”, “MAMA E BAFORA”, “BALANÇA BALANÇA NO BAILE DO MARTINS”, “DE ROLE EM ITACOATIARA”, “VEM SENTAR PROS LADRÃOZINHOS”, “AI TA GOSTOSINHO, AI TA NAMORAL”, “POSTURA E BIGODE FINO” e “ABRAÇA O PAPO MENOR”.

Maneirinho, que já foi indicado ao Grammy Latino, traz suas origens no funk carioca mais clássico para os dias atuais, proporcionando aos fãs mais antigos um momento de nostalgia, além de garantir conquistar novos ouvintes.

Publicidade

Sobre MC Maneirinho: No início de tudo, apenas Diogo, cria da Favela do Serrão em Niterói no Rio de Janeiro, cresceu ouvindo os “batidões”, muito por conta do Baile Funk ser organizado em frente à sua casa na comunidade. Aos 14 anos, deu seus primeiros passos usando o computador do vizinho e assim começou a trilhar uma carreira como DJ e Produtor Musical.

Diogo então deu o tom para o “Baile do Serrão” com suas produções inovadoras de Funk e assim se tornou o “DJ DIOGO DO SERRÃO” que produziu e descobriu talentos, como: Bonde das Maravilhas, Nego do Borel e muitos outros. Então em 2013, aos 18 anos ele resolveu transformar em realidade seu maior sonho, ser MC, e o fato de ser bem quisto em todos os lugares, fez o "MC MANEIRINHO" surgir para o mundo com um sucesso atrás do outro.

Dono dos hits “CHEFE É CHEFE”, “QUE SAUDADE DA MINHA EX”, o moleque do Serrão já foi indicado ao Grammy Latino. De 2020 para cá, emplacou grandes parcerias como “DEBOCHANDO DA MÍDIA” feat L7NNON, “VOU TE LEVAR”, “7 MEIOTA”, “VZ DE CRIA 2”, “DEPOIS DO BAILE”, E muitos outros hits que acumulam quase bilhões somados.

Instagram.