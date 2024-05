Internacional: Atitude 67 conquista Portugal em turnê memorável A banda brasileira Atitude 67 encantou o público português com uma turnê de sucesso, com ingressos esgotados em ambas as apresentações...

A banda brasileira Atitude 67 encantou o público português com uma turnê de sucesso, com ingressos esgotados em ambas as apresentações. No último dia 30 de abril, a energia do pagode invadiu a cidade de Porto, seguida por uma noite memorável em Lisboa, no dia 4 de maio

"Portugal sempre supera as nossas expectativas. A primeira vez já tinha sido um sucesso e nos deu uma noção da grandeza maior dessa nação. A clareza das nossas conquistas e do tamanho do nosso sonho é evidente aqui. Desta vez, no Porto, não foi diferente. Foi a primeira vez que fomos à cidade, e a casa estava lotada. Acho que vocês não têm noção da força e expressão que têm aqui em Portugal. Tocamos para o povo local, para os portugueses, e eles cantam todas as músicas da nossa discografia. Isso nos enriquece e nos dá muito gás", contou o músico Regê, integrante da banda.

"Continuar essa jornada e agora a expectativa para o show em Lisboa também está gigante. Da última vez, fizemos dois shows em Lisboa. Na verdade, era para ser apenas um, mas o sucesso foi tanto que abriram outra bilheteria. A entrega do público português é maravilhosa. É muito gratificante e edificante", completou.

"Porto foi incrível, não apenas por desbravarmos mais um cantinho aqui em Portugal, mas também pela receptividade da galera, que veio para cantar e dançar conosco! Impressionante ver a galera curtindo as músicas novas do 'Fazendo Arte'. E que cidade maravilhosa, conseguimos fazer vários passeios e conhecer um pouquinho mais. A expectativa para Lisboa não dá nem para explicar, só estamos recebendo mensagens de pessoas de longe que estão vindo para o show. Ano passado foram dois shows espetaculares, não esperamos menos que isso. Tomara que eles estejam descansando, porque o bicho vai pegar amanhã!", descreveu Pedrinho, músico que também também faz parte do grupo.

Essa turnê não apenas demonstra a crescente popularidade da banda Atitude 67 em solo europeu, mas também ressalta a conexão especial que eles têm com o público português, tornando cada apresentação uma experiência inesquecível.