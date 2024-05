Isaac Anderson lança "This Could Be Paradise" Lançada originalmente em 2022, a música ganha novos ares e nova produção

Alto contraste

A+

A-

Lançada originalmente em 2022, a música ganha novos ares e nova produção

Ouça a música, aqui.

"É outra música pop perfeita de Isaac Anderson. Ele é um artista completamente impecável, divertido e hipnotizante de se assistir’" – BBC

São Paulo, 13 de maio de 2024 - Isaac Anderson está de volta com “This Could Be Paradise” em uma produção totalmente nova, elevando o disco favorito dos fãs a novos patamares. Escrita durante o confinamento pandêmico em 2020, “This Could Be Paradise” é uma canção de alegria e esperança. “Trata-se de tirar o melhor proveito do que você tem no presente - sorrir diante da adversidade e encontrar seu próprio ‘paraíso’ onde quer que você possa - mesmo que seja nos lugares mais improváveis.”

Publicidade

A música foi lançada pela primeira vez em 2022 como parte do EP Fingers Crossed de Isaac, que foi produzido inteiramente pelo próprio Isaac em um laptop enquanto estava em turnê pelo mundo. Determinado a fazer justiça à música sonoramente, a versão de Isaac de 2024 – lançada quase exatamente dois anos depois – recebeu um novo sopro de vida com uma produção nova e maior.

Criado em uma casa geminada em Nottingham, no Reino Unido, Isaac já escrevia músicas desde muito jovem. Isaac sempre lutou contra a dúvida, os problemas de confiança e o medo do desconhecido; no entanto, tudo isso mudou em 2021, quando a súbita quietude da Covid o forçou a enfrentar seus medos de frente e lançar seu primeiro EP solo, descrito como “eufórico e divertido” e “um para se prestar atenção” por agências como a Wonderland. O segundo foi lançado apenas um ano depois, com sua primeira turnê europeia (esgotada!) no início de 2023. Isaac não olhou para trás desde então.

Publicidade

Também conhecido por ser o guitarrista de turnê de Louis Tomlinson (One Direction), Isaac continua a aumentar sua considerável comunidade online (mais de 250 mil seguidores). A dúvida ainda existe, mas Isaac conseguiu transformá-la em músicas, e o fato de essas músicas terem tocado os fãs de todo o mundo demonstra que ele não está sozinho. Com um catálogo de lançamentos cada vez mais impressionantes programados e shows na agenda para o final do ano, 2024 promete ser seu ano mais produtivo até agora.

Ouça à "This Could be Paradise" aqui

Publicidade

ISAAC ANDERSON online:

Spotify Instagram Twitter TikTok