Ivete Sangalo é anunciada como primeira atração do Folianópolis 2024

A artista está de volta à grade do evento, que ocorre nos dias 14, 15 e 16 de novembro

Foto: Divulgação

O Carnaval passou e deixou um gostinho de “quero mais” em todos os foliões, que já estão de olho em um dos maiores carnavais fora de época do país, o Folianópolis. A 17ª edição do evento ocorre nos dias 14, 15 e 16 de novembro na capital catarinense, e já divulgou a primeira atração da festa, a Rainha Ivete Sangalo.

Presença em 14 edições do Folianópolis, Ivete é uma daquelas artistas que dispensa apresentações. Completando 30 anos de carreira com 70 mil pessoas em pleno Maracanã, Ivete celebra essa marca com uma turnê que vai percorrer 30 cidades do Brasil até abril de 2025. São mais de 300 canções gravadas, 18 milhões de cópias vendidas e mais de 150 prêmios internacionais, Ivete é mais do que uma simples cantora de axé, é um símbolo do que é ser brasileiro e, claro, da maior festa do país. Dona da música que promete ser a sensação do carnaval de 2024, o hit “Macetando” em parceria com Ludmilla é apenas mais um dos inúmeros hinos da festa com a voz de Ivete.

Com uma relação de anos, Ivete Sangalo e Folianópolis construíram uma história única, da qual os foliões amam relembrar e fazem questão de participar. O Folianópolis, ou para os íntimos, “Folia”, é um marco no início do verão catarinense e figura entre os eventos mais animados e prestigiados do país, sendo também um dos principais carnavais fora de época.

Em 2023 o evento contou com mais de 48 mil foliões nos três dias de festa. Os ingressos para a micareta mais bonita do Brasil já estão disponíveis na Blueticket.

Serviço

Folianópolis 2024 – 17ª edição

Data: 14, 15 e 16 de novembro de 2024

Classificação: 18 anos