Ivete Sangalo é confirmada na Micareta São Paulo A cantora vai se apresentar no dia 30 de maio no maior festival do Brasil dedicado ao público LGBTQIA+

A mainha vai! A cantora Ivete Sangalo acaba de ser confirmada no line-up da Micareta São Paulo. A artista vai se apresentar no dia 30 de maio, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, no maior festival do Brasil dedicado ao público LGBTQIA+. A edição deste ano do evento será realizada na Arena Pinheiros nos dias 30 e 31 de maio.

Além de Ivete, na quinta-feira também se apresentam Solange Almeida, Gloria Groove, Alinne Rosa, Dennis e É o Tchan. Já na sexta-feira, 31, cantam Claudia Leitte, Joelma e Pedro Sampaio. O show da cantora Joelma terá a participação de uma estrela internacional, o mexicano Christian Chávez.

Os shows serão realizados no palco e no trio. O público poderá acompanhar as apresentações do Circuito Total ou do Lounge Popline Chá da Alice. O ingresso do Circuito garante abadá, acesso ao corredor da folia nos blocos, acesso ao Lounge e aos DJ’s que se apresentarão na Festa Eletrônica. Já o ingresso do Lounge permite assistir os artistas no espaço reservado, com vista para os shows no trio e palco, bem como a Festa Eletrônica. Os ingressos dos dois espaços dão acesso ao Parque de Diversões que será montado na Arena Pinheiros. Os convites para a Micareta São Paulo 2024 podem ser comprados no site oficial do evento.

Serviço

Evento: Micareta São Paulo 2024

Data: 30 e 31 de junho

Local: Arena Pinheiros

Atrações:

30 de maio, quinta-feira:

• Palco e trio elétrico: Ivete Sangalo, Solange Almeida, Gloria Groove, Alinne Rosa, Dennis e É o Tchan

DJ’s: Aron, Nat Valverde, Bruno Moutinho, Baez, Filipe Guerra e Jonh W, Alisson Nunes e Mirty Spencer, Albano e Nina Sabbah

31 de maio: sexta-feira:

• Palco e trio elétrico: Claudia Leitte, Joelma (participação Christian Chávez) e Pedro Sampaio

DJ’s: Anne Louise, Tommy Love, Paulo Goes, Dri Toscano, Baianos, Lira, Naya, Lizi, Edu Vincentini e Lipe Lourenço

Ingressos e informações: micaretasdasan.com

Micaretas da San

Produzida e idealizada pela San Folia, braço do Grupo San Sebastian, a primeira edição das Micaretas da San foi realizada em 2018, em Salvador, com Daniela Mercury, Claudia Leitte, Alinne Rosa, Margareth Menezes e Babado Novo. No ano seguinte, em 2019, a capital baiana recebeu a segunda edição do festival com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Alinne Rosa, Babado Novo e Anitta.

A 3ª edição da festa, e a primeira de São Paulo, foi realizada de 16 a 18 de junho de 2022, com Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Pabllo Vittar, Luisa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, Babado Novo, Alinne Rosa, Pepita, Danny Bond, Lia Clark e É o Tchan.

Além da Micareta São Paulo, em 2022 também foi realizada uma edição em Salvador em novembro. No lineup da capital baiana se apresentaram Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Ludmilla, Pabllo Vittar, Luisa Sonza, Gloria Groove e Alinne Rosa. Já em 2023, a festa em São Paulo recebeu Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Gloria Groove, Daniela Mercury, Alinne Rosa, Pabllo Vittar, Lexa e Timbalada.