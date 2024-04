João Bosco e Vinicius reúnem milhares de foliões no Bloco Villa Country Pinga Ni Mim em São Paulo Trio elétrico animou uma multidão no Parque Ibirapuera, cartão postal da capital paulista, na tarde desta segunda-feira (12)

João Bosco & Vinicius arrastaram uma multidão de foliões na tarde desta segunda-feira (12) no Parque Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo, com o Bloco Villa Country: Pinga Ni Mim. A dupla, considerada uma das pioneiras do sertanejo universitário em 20 anos de carreira, entregou mais de 2 horas de show para as milhares de pessoas que marcaram presença.

O repertório foi recheado de grandes sucessos do duo, como: “Chora Me Liga”, “Falando Sério”, “Pode Chorar”, “Bloqueia Eu”, além de seus mais recentes lançamentos, “Docinho de Festa” e “Fim de Noite”, grande hit do gênero que foi regravado em parceria com as irmãs Maiara & Maraisa durante o DVD “JB & V 21 In Concert” no final de 2023. Também não puderam ficar de fora, “Convite de Casamento”, “Ainda Ontem Chorei De Saudade” e “Boate Azul”, grandes marcos para os amantes do sertanejo.

“Essa energia que só o Carnaval proporciona é única. Estamos muito contentes de fazer parte da programação carnavalesca de São Paulo, ainda mais no Parque Ibirapuera, foi uma honra. Fizemos mais milhares e milhares de pessoas se divertirem, pularem e sorrirem, isso não tem preço, é o que mais amamos fazer”, compartilha João Bosco.

“Nem tenho palavras pra descrever o que foi esse trio. O público pulou do início ao fim com a gente, sem descanso. Agradeço a todo mundo que fez parte desse momento histórico. Nós paramos o Parque Ibirapuera e no próximo ano já queremos mais!”, finaliza Vinícius.

Celebrando quatro anos de muito sucesso desta parceria, o bloco “Villa Country Pinga Ni Mim”,arrastou na primeira edição, em 2019, mais de 450 mil pessoas e no ano seguinte, em 2020, mais de um milhão de pessoas acompanharam a folia, garantindo em 2023 o sucesso absoluto. Essa grande festa não ficou apenas no trio, mas também durante quatro dias no Villa Country, de 09 a 12 de fevereiro de 2024 (sexta, sábado, domingo e segunda), com várias atrações e “Brahma Double”.

Foto: Herivelton Santos - @jowhead