João Rock promove talk para discutir a música nacional e seu impacto em todos os setores brasileiro

Alto contraste

A+

A-

Projeto “PAPO JOÃO ROCK” acontece nos dias 05 e 06 de junho, no Open Mall do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto; evento será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do festival

O João Rock acontece no dia 8 de junho, e deve receber mais de 70 mil pessoas. No pré-evento, realizando um antigo sonho de seus idealizadores, o festival amplia o seu conceito de fomentar a cultura e o entretenimento com foco na música nacional e promove pela primeira vez o “PAPO JOÃO ROCK”, dois dias de Talk – quarta-feira(05) e quinta-feira (06) - onde convidados super relevantes em seus universos discutirão a força, o impacto e a atuação da música nacional como agente transformador na moda, na economia, na diversidade e na inclusão.



O projeto acontecerá no Open Mall do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto e começa a partir das 19h, com quatro palestrantes diários e termina com um pocket show.



PROGRAMAÇÃO - Na quarta-feira, dia 05, o bate-papo será sobre “Moda, Música e Atitude”, entre os nomes confirmados estão: Luiza Brasil - colunista da Vogue Brasil e criadora de conteúdo digital da plataforma Mequetrefismos - que será moderadora do painel; Camila Fremder - escritora e podcaster no @enoiaminha; Tássia Reis – cantora e compositora brasileira, confirmada no line-up do João Rock; e Thalicia – cantora de Ribeirão Preto e owner do @acervodasprima.



Já no dia 06, quinta-feira, o tema será “Marcas e Experiências”, e participam dos painéis Thiago Aranha, diretor de criação da Voe Ideias - Live Marketing, que será o mediador dos bate-papos; Marcos Passarini - sócio da Elemess Music, da Otorongo Produções e manager de artistas como Pitty, Marcelo D2, Filipe Ret, Fresno e Planet Hemp; Renata Zitune – diretora de marketing e patrocinadores da Iguatemi S.A e; Patrícia Chaim, gerente de soluções de promoção e patrocínio na diretoria de marketing do Banco do Brasil.



MÚSICA PRA ENCERRAR - Após os painéis, o “Papo João Rock” ainda receberá um pocket show da cantora Tássia Reis no dia 05 e uma apresentação do músico e DJ Eduardo Brechó, na quinta (06).

O “PAPO JOÃO ROCK” que tem o incentivo do Banco do Brasil e do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto acontecerá de forma gratuita para convidados e também será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do festival.



Programe-se

“Papo João Rock”

Quando: 05 e 06 de junho

Onde: Open Mall do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Horários:

Receptivo: 18h15

Painel: 19h às 20h

Música: 20h30 às 21h30