Julia Benford mostra imaginação no single folk “Nada Me Parar” Juntando o vintage com o moderno, artista idealizou clipe vibrante e imaginativo

A cantora e compositora Julia Benford lança hoje o segundo single de seu EP de estreia como artista solo. A música “Nada Me Parar” já está disponível, com uma sonoridade folk que remete a artistas como Joni Mitchell e Carole King e acompanhada de um clipe vibrante idealizado pela própria artista.

No mês passado, Julia lançou seu primeiro single, “Naked As My Soul”, canção em inglês que introduziu a estética de seu trabalho solo. Influenciada tanto pelo folk atemporal dos anos 70 quanto pela estética moderna indie de Florence and the Machine, a canção evidenciou a vulnerabilidade e sensibilidade do trabalho de Julia.

Agora, esse segundo lançamento se aprofunda ainda mais no universo que Julia vem criando: “Nada Me Parar” descreve cenas cotidianas e preciosas que perdemos nos últimos anos de pandemia: como deitar em um gramado e contar as estrelas, a liberdade de se estar acompanhado de amigos na estrada com os vidros abertos, ou ter as bochechas coradas pelo sol num fim de tarde na praia.

Para representar visualmente essa ideia de encontrar o especial nos momentos cotidianos, o clipe apresenta cenários pintados a mão pela artista, dentro da sua própria casa. Em um box de banheiro, pintou ondas para representar o mar. Na janela da sala, vemos uma praia e um fusca azul feito de papelão, para retomar a nostalgia da infância. O clipe se torna uma peça chave para o projeto, mostrando o lado multidisciplinar de Julia, que é apaixonada pela moda e pela pintura e enxerga o lado visual como uma extensão de seu trabalho musical.

“Nada me Parar” teve roteiro e direção de Helena Panno, que libertou e levou Julia a reencontrar suas personagens de infância. O roteiro propôs que o clipe tivesse uma dualidade entre o aprisionamento da pandemia e o congelamento dos sonhos (onde o mundo não tinha certeza sobre seu futuro) com a esperança pelo reencontro com as pessoas, em criar memórias com as pequenas liberdades cotidianas.

A artista de maquiagem Vic di Lallo contemplou essas duas personas em um cenário de gaiola com lágrimas douradas no rosto de Julia, como também utilizou as próprias flores do cenário no cabelo da cantora. Além dos fundos pintados, também foram criados objetos como um binóculo, o carro, e um chapéu de pirata, pela assistente de arte Carolina Zaratini.

O lançamento antecipa o EP Naked As My Soul, primeiro projeto da artista com data de lançamento marcada para dia 28 de junho. O EP teve a produção assinada por Leo Mayer (Hurricanes), que também participou dos arranjos e da gravação dos violões nas faixas.

“Nada Me Parar” já está disponível em todas as plataformas pelo selo ForMusic Records.

