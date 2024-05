Julia Levy se apresenta no Baretto em 29 de maio, véspera de feriado Com inspirações que vão desde Amy Winehouse até Luedji Luna, Julia Levy é uma artista que busca tocar os corações de seu público e...

Com inspirações que vão desde Amy Winehouse até Luedji Luna, Julia Levy é uma artista que busca tocar os corações de seu público e contribuir para o processo de cura através de sua música. Desde que se juntou ao casting de artistas da Alma Music Group em 2023, ela vem trabalhando em canções autorais e já lançou EP "LUZ", em novembro do mesmo ano e a faixa "Joguei Pro Vento", em 2024

A talentosa cantora e compositora Julia Levy está pronta para encantar o público paulistano com um show especial no Baretto, renomado bar localizado no Hotel Fasano, em São Paulo, no dia 29 de maio, véspera de feriado. Este evento é uma oportunidade imperdível para os fãs desfrutarem de uma noite única de música ao vivo, marcada pela voz marcante e presença cativante de Julia.

O Baretto, conhecido por seu ambiente intimista e sofisticado, será o palco ideal para Julia Levy, que recentemente esgotou ingressos em um show no Whiplash Bar. Sobre essa performance memorável, Julia compartilha: "Foi um show maravilhoso! Foi muito gratificante ver a casa cheia e o público sempre tão animado cantando comigo. E podem esperar ainda mais shows esse ano… Não posso dar muitos spoilers ainda, mas já digo que vem muitas novidades por aí."

No show do Baretto, os fãs poderão ouvir um repertório diversificado que inclui o seu single mais recente, "Joguei Pro Vento" (que reflete a jornada de autoconhecimento e superação da artista), e algumas faixas autorais inéditas. Julia, que sempre busca uma conexão profunda com seu público, promete uma performance emotiva e envolvente. “Estou muito animada para este show no Baretto! A atmosfera íntima do local é perfeita para compartilhar minhas músicas e histórias com os fãs,” afirma a cantora.

Além de suas músicas originais, Julia Levy é conhecida por suas interpretações de clássicos do jazz, soul, blues, R&B e MPB, influências que moldam seu estilo único e autêntico. No Baretto, o público pode esperar uma noite repleta de emoção e musicalidade, com Julia trazendo sua energia renovada para o palco.

Julia Levy começou sua jornada musical ainda criança, cantando com seu pai durante viagens longas e no caminho para a escola. Aos 13 anos, ela aprofundou-se no estudo de canto e, após um evento traumático em 2020 que resultou em uma paralisia temporária nas pregas vocais, Julia transformou sua recuperação em uma trajetória de determinação e sucesso. Em 2023, ela lançou o EP "LUZ", chamando atenção de público e crítica.

Com sua voz inconfundível e talento excepcional, Julia Levy está pronta para fazer deste show no Baretto uma noite inesquecível. Não perca a chance de vivenciar essa experiência única na véspera de feriado, dia 29 de maio.

Serviço:

O quê: Show Julia Levy - Voz e Emoção

Onde: Baretto| Hotel Fasano - R. Vitório Fasano, 88 - Jardins, São Paulo - SP, 01414-020

Quando: 29 de maio (quarta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 21h30

Ingressos: R$ 120,00 (+ R$ 12,00 taxa) - https://www.sympla.com.br/ evento/julia-levy-voz-e- emocao-baretto/2456296

