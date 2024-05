Cartão de Visita |Do R7

Junior faz audição beneficente de Solo Vol. 2 na Audio, em São Paulo Evento acontece nessa quarta (22) e toda a renda será revertida em prol das vítimas do Rio Grande do Sul

Junior vai lançar seu aguardado álbum Solo Vol.2 no dia 23 de maio, quinta-feira. Mas antes disso, em um evento beneficente pra lá de especial com muita música e solidariedade ele fará uma audição e você está convidado!

Quando e Onde? No dia 22 de maio, quarta-feira, um dia antes do lançamento oficial, Junior estará em São Paulo, na Audio, para uma audição exclusiva das novas músicas.

Por Que Participar? Além de curtir esse momento íntimo e descontraído, onde Junior promete encantar os fãs com um set de voz e violão, você estará contribuindo para uma causa nobre. Todo o evento é em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Como Participar? É fácil! Para garantir seu lugar nessa noite única, basta fazer uma doação. Seu gesto solidário vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas afetadas por essa tragédia. Também teremos ponto de coleta de doação de alimentos não perecíveis, fraldas infantis e geriátricas, e kits de higiene.

Então, não perca essa oportunidade de ajudar e ainda curtir uma noite incrível com Junior! Esperamos você lá!

Serviço:

Setor único: Pista

Abertura da casa: 20h

Início do evento: 21h

Valores: A partir de R$90,00*

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/ evento/29109/ingressos-para- junior-audicao-solidaria-do- album-solo-vol2

Para mais informações, acessar: www.instagram.com/junior_ oficial

*Toda a renda líquida obtida com o valor dos ingressos será doada.