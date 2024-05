Lagum e 14 Bis promovem encontro de gerações no Festival “Arte no Outono”, em Campos do Jordão (SP) Grupo Família Intimidade fez apresentação com entrada gratuita neste último domingo

(BRENO GALTIER)

No último fim de semana do Festival “Arte no Outono - A Trilha dos Campos”, o público conferiu um verdadeiro encontro de gerações do rock nacional com as bandas mineiras Lagum e 14 Bis. O festival aconteceu no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, geridas em parceria com a ACAM Portinari.

Com o tema “Encontro de Gerações”, as apresentações começaram na sexta-feira (17) com a banda Lagum, que trouxe uma mistura de rock, pop, MPB e reggae. No sábado (18), a banda 14 Bis apresentou um rock melódico oitentista que marcou toda uma geração e, no domingo (19), o grupo Família Intimidade encerrou o festival com um repertório cheio de clássicos do samba em uma apresentação gratuita.

Lagum

Os mineiros de Belo Horizonte se apresentam pela primeira vez em Campos do Jordão a partir das 20h, com ingressos esgotados. A banda traz ao palco do Auditório Claudio Santoro a turnê “Lagum Ao Vivo”, que celebra a trajetória do grupo e enaltece grandes sucessos.

Nascida em 2014, a banda lançou o primeiro álbum em 2016 ("Seja o Que Eu Quiser"), com lançamentos de singles logo depois. A música "Deixa" estourou nas plataformas de streaming e rádios, colocando a banda em destaque nacional. Em 2019, lançam "Coisas de Geração", seu segundo álbum, que levou o grupo aos palcos do Brasil e do exterior, marcando a primeira grande turnê do Lagum.

Em 2023, a banda lança o álbum “Depois do Fim”, que alcançou o “top 50 álbuns do Spotify Brasil” e foi indicado ao Grammy na categoria de “Melhor Álbum de Engenharia de Gravação”.

14 Bis

Com mais de 40 anos de carreira e inúmeros álbuns lançados, a banda emplacou sucessos como “Planeta Sonho”, “Linda Juventude”, “Mesmo de Brincadeira”, “Canção da América”, “Nave de Prata”, “Caçador de Mim” e “Todo Azul do Mar”, entre outras.

Para a apresentação em Campos do Jordão (SP), o grupo traz um repertório de grandes sucessos que marcaram gerações e inovaram o cenário do rock e da música brasileira em geral a partir da década de 1980.

Família Intimidade

O grupo de Campos do Jordão sobe ao palco do Auditório Claudio Santoro no domingo (19), às 11h, para fechar as festividades dos 150 anos da cidade com um repertório de clássicos do samba e pagode. No show, o público confere releituras de grupos e artistas que fizeram sucesso por várias gerações como Fundo de Quintal, Demônios da Garoa, Adoniran Barbosa, Raça Negra, entre outros nomes.

O festival

Com o intuito de celebrar a diversidade cultural brasileira, o 3º Festival “Arte no Outono - A Trilha dos Campos”, oferece entre os meses de abril e maio uma variedade de espetáculos na cidade mais alta do Brasil.

Já passaram pelo festival o grupo Serial Funkers, as cantoras Luciana Mello, Fafá de Belém e Tiê, além da Orquestra e da Big Band da Fundação Lia Maria Aguiar. O rapper Rael e Lud Mazzucati foram os destaques do fim de semana passado.

O Festival Arte no Outono, criado em 2022, é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Museu Felícia Leirner, Auditório Claudio Santoro e ACAM Portinari. Tem apoio cultural da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão e da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA).

Programação

17 de maio - Lagum

18 de maio - 14 Bis

19 de maio - Família Intimidade

Ingressos

Os ingressos para o show do Lagum já estão esgotados. Ainda há lugares para a apresentação do 14 Bis, que custam R$ 80 (R$ 40 a meia-entrada). Jordanenses que levarem comprovante de residência pagarão o preço promocional de R$ 60.

Já o show do grupo Família Intimidade, no domingo, tem entrada gratuita, com retirada de ingressos no site da Sympla.

Serviço

3º Festival Arte no Outono - A Trilha dos Campos

Datas: de 26 de abril a 19 de maio de 2024

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista - Campos do Jordão (SP)

Ingressos: www.artenooutono.com.br

Informações: (12) 3512-2508 ou pelo contato@museufelicialeirner. org.br