Larissa e Mariana lançam feat com Julia e Rafaela; Ouça “Trapo” Single já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm

Single já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm

O feat ao vivo entre a dupla Larissa e Mariana com Julia & Rafaela, gravado no ano passado, chegou às plataformas de streaming, via ONErpm, na noite desta última quinta-feira, 07 de março. O single ainda vem acompanhado de clipe, já disponível no canal das sertanejas.

A faixa fala sobre superação. Isso fica mais claro na estrofe inicial: “É claro que eu tô na deprê/E como é que eu não ia tá?/Mas aprendi aprendi que sofrer/Não faz ninguém voltar”. A dupla ainda destaca o marco que a faixa representa para sua carreira: “‘Trapo’ representa não apenas uma nova música em nossa discografia, mas sim um capítulo emocionante e significativo em nossa trajetória artística”.

No Spotify, Larissa e Mariana já se aproximam dos 4.5mil ouvintes mensais, tendo como principais hits “Fuga” e a versão ao vivo de “Diretin pro Bar”. Já no YouTube, a dupla conta com quase 3.5 mil inscritos e no Instagram, a dupla soma mais de 48mil seguidores.

Trapo

É claro que eu tô na deprê

E como é que eu não ia tá?

Mas aprendi aprendi que sofrer

Não faz ninguém voltar

O tanto que eu te dei amor

E cê não quis nem saber

Foi lá e traiu

Deu ruim, ne?

Me procurou

Só que agora bebê

Eu não tô

Cê só vai me ver

No meio do rolo

E gravao de carro

Pulando de ponta, nos beijo raso

Da onde cê tirou

Que eu viver

Chorando, largada, por causa de trapo?