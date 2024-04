Laura Pausini anima público brasileiro em duas noites esgotadas em São Paulo Cantora italiana fez três horas de show no sábado e domingo no Espaço Unimed

Alto contraste

A+

A-

Cantora italiana fez três horas de show no sábado e domingo no Espaço Unimed

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Foto: Divulgação

O Brasil faz parte da história de Laura Pausini e após quase seis anos longe, sem vir ao país, no último sábado e domingo a cantora italiana fez apresentações que ficarão na memória dos presentes. Por três horas, Laura revisitou seus 30 anos de carreira nos dois dias de show no Espaço Unimed, em São Paulo.

Laura começou os shows com “Il Primo Passo Sulla Luna”, seu recente single, a cantora ainda passou por “Anime Parallele”, “Benvenuto”, “Inesquecível”, “Strani Amori, “La Solitudine” e “Se Fue”. A cantora também recebeu Tiago Iorc na parceria “Durar”.

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Foto: Divulgação

Com telões ao fundo com imagens que conversavam com as canções, acompanhada de balé e trocando figurinos, Laura Pausini emocionou e empolgou a casa lotada de fãs, que cantaram junto em português, espanhol e italiano.

Falando em português durante todo o show, Laura brincou com o público e falou sobre a saudades que estava do país.

A cantora italiana, que recentemente anunciou novas datas de sua world tour, ainda passará por Peru, Equador, Colômbia, Costa Rica e México, antes de chegar aos Estados Unido no final de março.

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Foto: Divulgação

“Não paro, porque subir ao palco e me entregar ao público é o que venho fazendo há mais de 30 anos” – disse Laura – “A recepção calorosa e o amor que recebo em cada cidade é o que carrego comigo toda vez que subo no palco, e não consigo explicar o quanto isso me fez sentir amada. Prometi continuar cantando para retribuir tudo o que meus fãs me deram. Além disso, em nenhum lugar do mundo se desencadeia o que acontece no palco, desde a contagem regressiva inicial até o final do show. Minha emoção nunca morre e com o passar dos anos, o amor permanece o mesmo. Escolhi o Dia dos Namorados para dar a mim e aos meus fãs mais um capítulo dessa turnê incrível que lembrarei para sempre”.

O que Laura Pausini preparou para sua décima turnê mundial é um show extraordinário com uma grande produção, duas horas e meia de música, um setlist composto por músicas icônicas de sua carreira e algumas faixas de seu último álbum, ANIME PARALLELE / ALMAS PARALELAS, lançado em outubro passado. Depois da América Latina, Laura segue nas principais cidades dos EUA, começando em Houston, para depois continuar em Los Angeles, Orlando, Miami e Chicago, encerrando no histórico The Theatre @ Madison Square Garden, em Nova York.

No dia 6 de abril, Laura fará um show memorável em cinco idiomas na mesma cidade que sediou o início da celebração de seu aniversário, em 27 de fevereiro de 2023, e que também celebrará sua carreira de 30 anos no mundo latino, que a coroou como a Latina Personalidade do Ano da Recording Academy™ em novembro de 2023.