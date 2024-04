Laura Pausini lança videoclipe de "Il Primo Passo Sulla Luna"

Alto contraste

A faixa pop dance faz parte de "Anime Parallele", mais recente álbum de estúdio da artista italiana

Após a ótima recepção de 'Un Buon Inizio' e 'Durare', Laura Pausini lança 'Il Primo Passo Sulla Luna', terceiro single do álbum “Anime Parallele”. Composta por Laura, Virginio Simonelli e Cheope, com música de Virginio e Jason Rooney, e produzida por Simon Says, a faixa pop dance traz um baixo e batidas contagiantes que realçam ainda mais a potencial vocal da artista. Laura desembarca em São Paulo para duas apresentações esgotadas de sua turnê mundial no Espaço Unimed nos dias 02 e 03 de março.

“Essa música fala sobre uma amizade que termina por divergência de ideias, quando uma das pessoas julga a outra sem olhar além de seus próprios pensamentos, sem querer encontrar uma solução. Tudo acaba porque é mais fácil ‘pisar na lua’ do que encontrar o ponto médio. Hoje, somos reféns de nós mesmos e dos nossos pensamentos com muito mais facilidade, apesar de termos mais liberdade para expressá-los. Muitas vezes, perdemos a coragem e o hábito de dizer as coisas, preferindo ficar escondidos atrás de uma tela, sem gerar crescimento nas relações entre os seres humanos. Vamos direto para a Lua para evitar confrontos”, explica Laura.

No clipe, Laura pode ser vista como nunca antes, vestida como uma espécie de extraterrestre, rodeada de imagens que se movem no ritmo da canção, além de elementos lúdicos e abstratos.

O novo single chega após um ano repleto de celebrações pessoais e profissionais. O casamento com o diretor musical Paolo Carta, 30 anos da sua carreira e pela maratona de shows em três países diferentes em 24 horas: Nova York, Madri e Milão. Além disso, Laura foi nomeada a “Personalidade do Ano 2023” pela Academia Latina da Gravação, recebendo uma homenagem espetacular na cerimônia do Latin GRAMMY realizada em Sevilha. A cantora segue agora com a “Laura Pausini World Tour” com shows pela América Latina e Estados Unidos.