Livremente inspirado a partir de “A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a

A luta contra o alcoolismo é o tema central da montagem que traz ainda reflexões de Marisa em um texto emocionante e cheio de pitadas cômicas

“Há pessoas cujas vidas imploram para ser escritas”. Este pequeno trecho, de autoria do sempre genial Ruy Castro, foi extraído do prefácio de “A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência” (Editora Planeta), a celebradíssima autobiografia em que a escritora e jornalista Barbara Gancia expõe de peito aberto um tema de sua vida, que é tabu até hoje para muitos: a luta contra o alcoolismo.

E como há pessoas cujas vidas imploram também para ser representadas e ganhar novos contornos, as tragicômicas histórias dos mais de 30 anos de dependência do álcool e suas consequências contadas no livro, finalmente ganham os palcos em “Barbara”, um espetáculo solo estrelado por Marisa Orth. Em Uberlândia a apresentação acontece nos dias 05, 06 e 07 de abril, no Teatro Municipal, na sexta e sábado (às 20h) e no domingo (às 18h).

Dada a imensa repercussão que o livro causou desde seu lançamento, bem como as inúmeras e necessárias palestras que Barbara Gancia tem feito sobre o tema nos últimos anos, o desafio da montagem sempre foi o de não realizar uma simples transposição para o palco. “Como encenar algo já definitivo e maravilhosamente relatado em um livro tão celebrado? Ao mesmo tempo em que pensávamos nisso, sempre tivemos convicção absoluta que essa narrativa honesta de ‘Saideira’ tem uma força cênica e precisava ganhar a linguagem do palco para tocar outros públicos”, diz Marisa Orth.

A solução criada pelo diretor e idealizador do projeto, Bruno Guida, apostou em recursos cênicos simples e no jogo com a plateia, elementos que somente o teatro pode oferecer. Com uma dramaturgia livremente inspirada no livro, a autora Michelle Ferreira, utiliza algumas situações extraídas do livro, bem como inventa outras histórias, para dar forma à essa "nova Barbara ficcional”. “Bárbara” ganhou, assim, uma encenação limpa, privilegiando o trabalho de atriz em um texto forte, cômico e ao mesmo tempo emocionante.

Toda narrativa será de desconstrução e os elementos cênicos colaboram nesse sentido. O espetáculo conta com Direção de Movimento e Suporte Cênico de Fabricio Licursi, Direção de Arte de Gringo Cardia, Figurinos de Fause Haten, Designer de Luz de Guilherme Bonfanti, Trilha Original de André Abujamra e Fotos de Bob Wolfenson. A Realização é da Palco 7 Produções, de Marco Griesi e Solo Entretenimento, de Daniella Griesi.

Marisa Orth é uma das atrizes mais versáteis de sua geração, com imensa contribuição na TV, Teatro Musical, Cinema e Música, Marisa volta às suas origens para comemorar a data. "Bárbara vai ser um exercício para mim de multitarefas, eu como atriz posso estar me exercitando, em tantas frequências: tem bastante humor, tem papo reto com a plateia, tem um trabalho de composição corporal, explorando coisas que eu sempre desejei fazer e mesmo assim é uma peça simples, é uma peça de 'contação' de uma história que a gente achou relevante, emocionante e que nos inspirou a criar uma outra história. Estou muito entusiasmada”, reflete.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Marisa Orth

Idealização e Direção: Bruno Guida

Dramaturgia: Michelle Ferreira

Direção de Arte: Gringo Cardia

Cenografia: Anna Turra

Designer de Luz: Guilherme Bonfanti

Figurino: Fause Haten

Visagismo: Eliseu Cabral

Trilha original: André Abujamra

Direção de Movimento e suporte cênico: Fabricio Licursi

Assistente de direção: Mayara Constantino

Fotos: Bob Wolfenson

Operador de Som: Randal Juliano

Operador de Luz: André Pierre

Camareira: Rosa Passe

Diretor de Palco: Denis Nascimento

Redes Sociais: André Massa

Designer: Kelson Spalato

Estratégia Digital: Matheus Resende

Produção Executiva: Bila Bueno

Direção de Produção: Marco Griesi e Daniella Griesi

Assessoria de Imprensa: Motisuki PR

Assessoria de imprensa local: Cristiane Guimarães

Produção: Palco 7 Produções e Solo Entretenimento

Produção local: Uberlândia na Rota da Cultura – Carlos Guimarães e Maíra Pelizer

SERVIÇO:

Peça: Bárbara

Quando: 05, 06 e 07 de abril 2024 – Sexta-feira, sábado e domingo

Horário: Sexta e sábado (às 20h) e no domingo (às 18h).

Local: Teatro Municipal de Uberlândia – Av. Rondon Pacheco, 7070.

Vendas antecipadas:

- Site Megabilheteria.com (24 horas e com taxa se conveniência)

https://megabilheteria.com/evento?id=20240213141602

- Loja Inclusive Brechó, na Av. Cesário Alvim, 396 – Centro (aberta das 9h às 18h, de segunda a sexta e das 9h às 14h aos sábados - estacionamento conveniado ao lado)

- Sala Uberlândia na Rota das Cultura, Uberlândia Shopping - Av. Paulo Gracindo, 15, segundo piso, próximo ao Café do Ponto.

Classificação: 14 anos

Duração: 70 minutos

Gênero: Comédia dramátic