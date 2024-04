MAGIC! lança a faixa “Sunflower Fields”, novo single de seu futuro álbum de estúdio Previamente à turnê da banda canadense no Brasil, MAGIC! divulga sua mais nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais...

Alto contraste

A+

A-

Previamente à turnê da banda canadense no Brasil, MAGIC! divulga sua mais nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Alguns meses após assinarem o contrato com a desenvolvedora global ONErpm e anunciarem sua turnê no Brasil, a banda canadense MAGIC! lançou seu mais novo single “Sunflower Fields”, nesta última sexta-feira (15). A nova faixa faz parte de seu futuro álbum de estúdio, intitulado “Inner Love Energy”, programado para ser lançado ainda este ano.

Ouça “Sunflower Fields”.

Esse single continua com a temática dos mais recentes lançamentos da banda, trazendo uma mensagem de paz interna e encorajando os ouvintes a encontrarem esse estado. Para a MAGIC!, “Sunflower Fields” canta sobre a maneira de pensar que “devemos ter para sobreviver nesse novo mundo de correria”.

“Campos de girassóis na minha mente / Me levem para longe, preciso estar / Longe da loucura de dentro / Onde tudo cresce suave e doce”, canta o vocalista da MAGIC!, Nasri Atweh, na abertura da faixa, contando, sobre ela: “Quando nosso baixista Ben nos tocou esse arranjo, anos atrás, eu sabia que ia ser uma canção especial, só precisava encontrar seu propósito”.

“Sunflower Fields” vem quase dois meses após o lançamento de seu último single, “Good Feeling About You”. Essa última canção foi a primeira a ser disponibilizada pela MAGIC!, após sua assinatura com a desenvolvedora musical ONErpm, que é responsável, agora, pelos lançamentos das novas músicas e álbuns da banda canadense.

“Nós estamos muito empolgados para trabalhar com a ONErpm, pois é raro encontrar uma equipe com tanta paixão pela música quanto a gente”, afirmou Nasri sobre a parceria.

Além disso, vindo ainda este ano, o quarto álbum da banda se chamará “Inner Love Energy” e tanto “Sunflower Fields” quanto “Good Feeling About You” estarão presentes na tracklist. O projeto, além de ser seu primeiro dentro da ONErpm, também é o primeiro álbum do MAGIC! desde o lançamento de “Expectations”, em 2018.

Sobre MAGIC!: Magic! é uma banda de reggae fusion canadense. Seu single de estreia foi lançado em 2013, intitulado "Rude", do álbum de estreia Don't Kill the Magic. O single de estreia, "Rude" alcançou a posição 6 na Canadian Hot 100 e teve um ótimo sucesso internacional.