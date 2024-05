Malak e Tak lança o single “Iansã” com participação de Natália Boere Dupla apresenta nova canção após participações de sucesso com nomes como Emílio Dantas, Roberta Spindel, Arnaldo Brandão, Thedy Corrêa...

Dupla apresenta nova canção após participações de sucesso com nomes como Emílio Dantas, Roberta Spindel, Arnaldo Brandão, Thedy Corrêa e Vinny

A dupla Malak e Tak lança hoje, dia 24 de maio, o single "Iansã", uma adaptação do poema homônimo de Marcelo Reis presente no livro "Vida, Vísceras e Alguns Poemas". A canção, que conta com a participação especial da cantora Natália Boere, explora a dualidade da vida humana, abordando temas como dúvidas,contradições, esperanças e desejos.

"Iansã", orixá das tempestades e dos ventos, foi escolhida para representar essa dualidade, simbolizando o tempo bom e o tempo ruim, ponto de partida da canção. A letra, carregada de emoção e poesia, convida o ouvinte a refletir sobre as diferentes faces da vida e a encontrar força nas adversidades.

A participação de Natália Boere, cantora, jornalista e "filha" de Iansã, traz um toque ainda mais especial à canção. Sua voz potente e emotiva complementa perfeitamente a melodia e a mensagem do single.

"Iansã" é mais uma prova do talento e da versatilidade de Malak e Tak, que já conquistaram um público fiel com suas músicas autorais. A canção promete ser um sucesso entre os fãs do gênero e de todos aqueles que apreciam a boa música brasileira.

"Iansã" é a sexta música do projeto Malak e Tak, que tem sempre a palavra como mote de seu trabalho.

As músicas contam sempre com cantores convidados para interpretá-las. Nos outros singles houve a participação do ator e cantor Emílio Dantas, da cantora Roberta Spindel e do cantor e baixista Arnaldo Brandão, além do vocalista do Nenhum de Nós - uma das bandas gaúchas mais icônicas do Brasil - Thedy Corrêa foi o convidado. Recentemente, o Malak e Tak se uniu ao hitmaker. Vinny no lançamento da faixa “Eu Sou”.

Sobre o Malak e Tak

O Malak e Tak é resultado do encontro do compositor e produtor musical Clower Curtis e do escritor e produtor cultural Marcelo Reis, ambos do Rio de Janeiro. O projeto cria diversas atmosferas inspiradas por música, cinema e literatura, onde cada canção respira múltiplas referências.

A dupla se conheceu em 2004, quando uniu forças para trabalhar com a banda Som da Rua. Clower foi o produtor do seu primeiro EP do projeto, enquanto Marcelo, empresário do grupo. De lá para cá, realizaram inúmeras parcerias no campo artístico.

Sobre Natália Boere:

Natália Boere é cantora, jornalista e criadora do projeto "Me Cante uma História". Nascida na Bahia, a cantora utiliza a música como ferramenta para contar histórias e inspirar pessoas. Sua voz potente e emotiva já conquistou muitos fãs, e ela promete continuar a encantar o público com sua música e talento.

Ficha técnica:

· Letra: Marcelo Reis

· Música: Clower Curtis

· Voz: Natália Boere

· Produção e Mixagem: Clower Curtis (Porta-Música)