Manu lança o quarto volume de seu DVD “Daqui Pra Sempre”

Alto contraste

A+

A-

A cantora, que tornou-se um sucesso nacional e internacional, acaba de lançar seu mais novo EP, já disponível em todas as plataformas digitais

Após um 2023 de muito crescimento, Manu Bahtidão continua a conquistar mais e mais ouvintes pelo mundo inteiro. Nesta sexta-feira (26), a artista lança o quarto volume de “Daqui pra Sempre”, seu futuro DVD, com três faixas, incluindo o sucesso “Se Não For Tu”, parceria com Melody, que já bateu 5 milhões de reproduções.

Ouça “Daqui pra Sempre, Vol. 04”.

Além de “Se Não For Tu”, o EP conta com duas inéditas, “Dependente” e “Passado e Presente”, todas compostas pela própria Manu, em parceria com os compositores Ricardus e Thallyson. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o novo EP da cantora mostra um pouco mais do projeto que já conquistou o mundo.

Publicidade

“Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo, esse projeto abriu muitas portas pra mim. Conseguimos atingir os 4 cantos do Brasil e ultrapassar as barreiras nacionais. Esse mês estou tendo minha primeira turnê nos Estados Unidos e está sendo incrível ver todos cantando as músicas”, compartilha Manu.

Além do lançamento nas plataformas de streaming, o EP também estará disponível no canal oficial de Manu Bahtidão no Youtube, como tradicional para os lançamentos do DVD “Daqui pra Sempre”. Os vídeos de “Dependente” e “Passado e Presente” serão lançados ao meio-dia, da mesma sexta (26).

Publicidade

Assista “Daqui pra Sempre, Vol. 04”.

“Daqui Pra Sempre” foi gravado em agosto de 2023 na badalada casa de shows AUÊ. O álbum, que conta com 16 faixas em seu repertório, dentre elas 14 inéditas e 2 regravações, já teve metade da sua setlist lançada, faltando ainda as participações com Xand Avião e Raphaela Santos a serem compartilhadas com o público.

Publicidade

Manu, que atingiu um nível diferente de sucesso com o lançamento desse projeto, também foi, recentemente, selecionada para ser a embaixadora da campanha Equal do Spotify, estampando um telão na Times Square, em Nova York.

Sobre Manu: Com 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, Manu é um dos maiores nomes da música nacional atualmente, crescendo cada vez mais desde o lançamento da faixa “Daqui pra Sempre”, com Simone Mendes, que foi topo de diversas paradas. Com seu novo DVD, também intitulado “Daqui pra Frente” no futuro próximo, a artista rapidamente se torna um destaque dos últimos anos.

Instagram.