Manu Le Prince revisita obra do ícone do Jazz Wayne Shorter no Blue Note Rio A cantora francesa, que homenageou Wayne em álbum com incentivos e elogios do próprio, será acompanhada pelos renomados músicos Kiko...

Alto contraste

A+

A-

A cantora francesa, que homenageou Wayne em álbum com incentivos e elogios do próprio, será acompanhada pelos renomados músicos Kiko Continentino e Jorge Continentino no show “Love to Wayne Shorter”

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Wayne Shorter (1933-2023) se consagrou como um dos músicos e compositores de Jazz mais inovadores e influentes de todos os tempos. Um ano após seu falecimento, o ícone estadunidense será homenageado pela cantora Manu Le Prince no palco do Blue Note Rio, em Copacabana, no dia 01 de março, sexta-feira, às 20h. No show “Love to Wayne Shorter”, a artista francesa será acompanhada pelos renomados músicos Kiko Continentino (piano) e Jorge Continentino (saxofone), e revisitará o repertório do seu álbum “Children Of The Night - Tribute To Wayne Shorter”.

Nascido em Newark, Nova Jersey, em 1933, Wayne Shorter iniciou sua carreira musical na década de 1960. Ao longo de sua trajetória de mais de seis décadas como músico, integrou grupos como Art Blakey's Jazz Messengers, Miles Davis's Second Great Quintet e Weather Report. Ganhador de vários prêmios importantes, como onze estatuetas do Grammy, o artista marcou dando novos contornos ao jazz moderno com experimentação e conexão com diferentes ritmos. Isso o levou, inclusive, a manter uma relação estreita com o Brasil, lançando, em 1974, o álbum "Native Dancer", em parceria com Milton Nascimento, seu grande amigo.

Em 2023, pouco antes da partida de Wayne, Manu lançou um álbum em sua homenagem, “Children Of The Night - Tribute To Wayne Shorter”, que também conta com músicas do seu parceiro Milton Nascimento. O projeto chegou a Wayne, que aprovou e incentivou a cantora, além de ter avaliado as suas letras em quatro músicas instrumentais.

- Wayne Shorter buscava o inesperado. Ele ficou emocionado com a minha homenagem e a minha letra nas músicas dele. Tratou-me com muito carinho e me incentivou muito, assim como sua esposa, Carolina. Ele também adorou a minha letra em português no seu grande clássico "Footprints". Muita honra para mim! Em cada "Tribute", eu sinto a luz do Wayne comigo, como se ele estivesse presente – conta emocionada Manu.

Conexão França-Brasil

Cantora sem fronteiras, Manu Le Prince é reconhecida como embaixadora e uma das mais bonitas vozes do Latin Jazz na Europa.

Nascida e radicada em Paris, brasileira de coração e descendente de sul-americanos e ingleses, foi criada no meio do jazz desde a infância. Em Londres, aos 19 anos, começou a sua carreira profissional. Voltando para a França, instalou-se no sul do país e participou de diversas e célebres formações musicais, como os grupos “Odeurs”, “Magma” (de Christian Vander), "Urban Sax", o cantor Bernard Lavilliers e "Brasil Stars" com "Boto e Novos Tempos", até seguir em carreira solo. No Brasil, ela descobre seu próprio estilo, misturando sua influência do jazz com a bossa nova, MPB e ritmos étnicos, através de composições com os parceiros Rosinha de Valença, Francis Lockwood e Daniel Goyone, e grava o disco "Agora" (1991). Tem também encontros e faz amigos marcantes, como Hermeto Pascoal, Robertinho Silva e Raul de Souza.

Desde então, concilia sua agenda de shows entre Brasil e França, desfilando seu timbre quente e sensual, sempre conferindo uma nova interpretação aos standards de jazz e às canções da MPB.

Serviço:

Show: Manu Le Prince em “Love to Wayne Shorter”

Dia: 01 de março, sexta-feira

Horário: 20h | Abertura da casa: 19h

Local: Blue Note Rio – Avenida Atlântica, 1910, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: de R$ 60 a R$ 120

Vendas e mais informações: https://www.eventim.com.br/artist/love-to-wayne-shorter/

Classificação etária: 18 anos

Produção executiva: Luciana Moisakis

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Site: https://www.manuleprince.com/

Redes sociais:

Facebook: Manu LePrince Page

Instagram: @manu.leprince