Marc Yann e Allan Loppes se unem a Felipe D'Orazio no novo single "Jovens Cansados"

A canção traz uma letra autoral escrita por Marc Yann, que também assina a produção deste novo trabalho

Com mensagem motivadora, os cantores Marc Yann, Allan Loppes e Felipe D'Orazio comemoram nesta sexta-feira (15), a chegada da colaboração "Jovens Cansados" em todas as plataformas digitais. Apesar do título, o novo single chega como uma representação de força e sonhos.

Composta e produzida por Marc Yann, a música reflete sobre lutar por todos os objetivos e desejos, mesmo quando cansados de tantos obstáculos em todo este processo. A letra autoral traz inspiração em vivências dos próprios artistas e chega como um lembrete para que a persistência seja colocada em prática na vida das pessoas.

"Percebemos que essa música é exatamente sobre continuar buscando e tentando, mesmo que tudo pareça contra, mesmo que o mundo inteiro te diga 'não'. É sobre acreditar que vai dar certo", afirma Marc.

"Apesar do nosso cansaço mental e físico, não devemos desistir. O sol vai nascer e teremos mais um dia para conquistar nossos sonhos e objetivos. Como artista independente, aprendi que a persistência é a chave nesse mundo tão cruel, e essa é uma música para lembrar as pessoas que precisam sim continuar a jornada", completa Allan.

A sonoridade da colaboração chega com o amado pop, regado a influências de outros estilos musicais como country e rock, que apesar de carregarem suas diferenças, foram unidos por Marc na produção deste trabalho. "Exclusivamente eu queria brincar com esses dois gêneros que amo ouvir e foi o momento de começar a inserir isso nas canções que produzo", aponta o cantor e produtor.

"É single muito contrário do que está em pauta no Brasil agora, mas vimos o momento perfeito para poder inspirar e trazer um pop diferenciado para esse início de ano", revela Allan.

A música esteve na gaveta desde o início de 2023, quando Marc convidou Allan e Felipe para o feat. Mas, o cantor foi vítima de um assalto na cidade de São Paulo e infelizmente não pôde seguir com a canção.

"Íamos gravar um clipe em São Paulo, mas com o assalto infelizmente não aconteceu e tive que ir adiando muita coisa, mas finalmente chegou o dia. Sempre quis trabalhar com o Felipe que tem uma voz maravilhosa, e com o Allan, que a nossa parceria na música e na amizade já existe há anos, então é natural criarmos projetos juntos. Para essa faixa, era importante juntar vozes para ecoar essa mensagem com mais força", aponta Marc Yann sobre a colaboração.

Confirmando a amizade de longo tempo, Allan conta que recebeu a proposta e aceitou de primeira. "É uma canção que faz total sentido na nossa história de artista, de luta, de sonho. A letra se conectou logo de primeira, me emocionei e já corri pro estúdio colocar voz, foi um processo rápido e muito gostoso. Estamos realmente felizes com esse feat", ele completa.

Sobre as expectativas para o lançamento, o autor da letra e produtor afirma: "Estou tranquilo. Sei que é uma faixa diferente do que o mercado está tocando, mas é sobre a mensagem, não números. Queremos apenas colocar algo bom no mundo. Estamos felizes de poder lançar ela e alcançar alguns corações", diz Marc.

Allan também finaliza: "De todos os lançamentos até agora, creio ser esse um dos meus mais fortes. Voltando pro cenário musical depois de um tempo afastado, estou contando os minutos para dizer ao mundo de novo um grande 'OLÁ'".

Redes Sociais:

Marc Yann: @eumarcyann

Allan Lopes: @allanloppesoficial

Felipe D'Orazio: @felipedorazio