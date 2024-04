Matt Champion lança seu álbum solo de estreia e vídeo do single "Dogfish"

Alto contraste

"Mika's Laundry" já está disponível

Cartão de Visita - Entretenimento

Mika’s Laundry

https://mattchampion.lnk.to/mikaslaundry

“Dogfish”

https://mattchampion.lnk.to/mikaslaundry/youtube

Matt Champion lança seu álbum solo de estreia, Mika's Laundry. O álbum inclui singles lançados anteriormente, "Aphid" com participação de Dijon, "Slug", e sua colaboração recente com JENNIE, "Slow Motion", que a revista PAPER chamou de "uma faixa pulsante, com o coração na manga". Ao lado da diretora Anna Pollack, Matt apresenta um mundo visual completamente realizado em torno de Mika's Laundry, que inclui o vídeo recém-lançado para "Dogfish", exibindo as diversas cores de sua utopia arcadiana.

Mika's Laundry representa uma mudança definidora no som de Matt com seu retorno à música solo, levando seu tempo para moldar novas ideias ao longo de vários anos e criar um corpo singular de trabalho que muitos podem não ter esperado. No cerne do álbum, Matt escreve de forma ponderada sobre as complexidades de seus relacionamentos e faz as perguntas existenciais que surgem ao crescer e descobrir seu lugar entre os colegas. Matt co-produziu o álbum ao lado de Henry Kwapis, Dijon e alguns outros colaboradores próximos, distorcendo sua voz para complementar as texturas da música.

Tão importante quanto a música é o mundo que Matt criou no qual o álbum existe. Uma comunidade remota, mas tecnologicamente sólida, de instalações de paredes de cimento, planícies abertas e domos semelhantes a estufas, no centro da qual fica o clube que dá nome ao álbum, Mika's Laundry. Na faixa de abertura do álbum, "Green", Champion introduz esse cenário de sonho ecológico-brutalista com vocais manipulados em camadas que imitam o som de raios laser enquanto ele vagueia por um devaneio mundano. Peça por peça, Champion constrói seu santuário musical e mergulha mais fundo em temas de existencialismo, formando suas próprias conclusões sobre desejo e afeto, principalmente na faixa do álbum "Steel" com participação de Dora Jar. Com Mika's Laundry, Matt está se reintroduzindo através de uma declaração pessoal livre e meticulosamente elaborada de suas experiências na vida e no amor, pontuada pelos sons de um futuro que ele imaginou.

Ouça Mika's Laundry e confira o vídeo de "Dogfish" acima e fique ligado para mais do artista.

Tracklits:

Green Aphid (feat. Dijon) Steel (feat. Dora Jar) Gbiv Purify Dogfish Code Red Aren't You Excited Slug Everybody Likes You Project Slow Motion (with JENNIE) Meetin’ You