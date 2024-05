MC Daniel, Heitor Costa e Ícaro & Gilmar animaram despedida de Endrick do Palmeiras Festa aconteceu na noite desta segunda, 27, no Vila JK, em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Festa aconteceu na noite desta segunda, 27, no Vila JK, em São Paulo

Para fechar sua passagem pelo clube com chave de ouro, nesta segunda (27), Endrick promoveu uma festa em São Paulo, no Vila JK, e nomes como MC Daniel, Heitor Costa, Ícaro & Gilmar, Humberto(do duo com Ronaldo) e Veigh, se apresentaram para abrilhantar ainda mais o momento. Com apenas 17 anos, Endrick se despede do SEP (Sociedade Esportiva Palmeiras) para jogar no Real Madrid, time espanhol, a partir de junho.

Ícaro, cujo aniversário foi ontem, também ganhou parabéns do atleta e dos convidados, e comenta com alegria ter participado desta noite inesquecível: “foi muito especial participar desse momento, e fiquei emocionado com o carinho e cuidado que tiveram de lembrar do meu aniversário. Endrick é tão jovem e tão talentoso. Tenho certeza que esse é só o começo de uma bela trajetória!”. “Ficamos honrados com o convite e demos o nosso melhor ao mesmo tempo em que também nos divertimos no palco. Foi lindo. Sucesso, Endrick!”, diz Gilmar.

Heitor Costa, que cantou os sucessos “Arrasada”, “Pássaro Noturno”, “Áudio Chorando”, entre muitos outros, também foi recepcionado pela namorada do anfitrião, Gabriely Miranda, que brincou: “ele te ama mais do que eu”. Na plateia, Endrick roubou a cena ao cantar emocionado cada hit do acriano.

“Vi recentemente o vídeo do Endrick ouvindo minha música no vestiário e foi incrível. Entramos em contato um com o outro e assim veio o convite para tocar na sua festa. É uma honra, admiro demais a pessoa e o profissional que ele é. O evento estava maravilhoso, fiquei sem palavras pela oportunidade, só tenho que agradecer”, expressa Heitor