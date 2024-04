MELHOR VIBE: MC Ryan SP lança single ao lado de Filipe Ret, Chefin e Caio Luccas A parceria chegou nesta madrugada, 20, em todas as plataformas de áudio, e o clipe estreia às 18h no Youtube

Considerado um dos maiores hitmakers da atualidade, desta vez MC Ryan SP se une com Filipe Ret, Chefin e Caio Luccas com a faixa “Melhor Vibe”. A canção chegou em todos os streamings de música nesta madrugada, 20 de março, e na noite de hoje, às 18h, os cantores vão disponibilizar o clipe oficial, que estreia no canal do Youtube do cantor.

“Melhor Vibe” não é apenas um single, é o encontro dos principais nomes da música urbana que se uniram para fazer um som, fortalecendo ainda maisa conexão SP x RJ: Ryan SP, Filipe Ret, Chefin e Caio Luccas.

Sob produção audiovisual de Vitinho Tavares, e com direção geral da GR6, “Melhor Vibe” é uma faixa autoral do gênero TRAP. Confira um trecho:

“O vício em mim

E a polícia em mim

Meu barco andando mais que notícia ruim

Sei que é difícil aceitar

Onde eu tô, sabendo de onde eu vim

Vamos ouvir essa bem alto no carro

Deixa os problemas e as crises no passado

Eu tenho a melhor vibe, isso é fato

No melhor momento eu te quero do lado…”

“Essa música vai vir com tudo, temos certeza. MELHOR VIBE é aquela música que as pessoas precisam ouvir, e a letra vai ficar na cabeça. Muito feliz em finalmente poder lançar essa parceria com o Ret, Chefin e Caio Luccas, é pedrada. Vamos com tudo”, comenta Ryan.