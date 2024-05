Mirage Circus prorroga temporada com ingressos solidários e arrecadação de mantimentos para o RS O Mirage Circus, gigante brasileiro que já encantou milhares de espectadores em Ribeirão Preto, estendeu sua temporada na cidade com...

(MATHEUS PINHO)

O Mirage Circus, gigante brasileiro que já encantou milhares de espectadores em Ribeirão Preto, estendeu sua temporada na cidade com um propósito nobre: arrecadar mantimentos e donativos para as vítimas das devastadoras enchentes no Rio Grande do Sul. Unidos pela solidariedade, o circo lança uma emocionante campanha, oferecendo ingressos solidários a partir de terça-feira, dia 14 de maio.

Para garantir meia-entrada em todos os setores basta levar uma doação dos seguintes itens: alimento não perecível (exceto sal e fubá); produtos de limpeza ou de higiene pessoal; ou água mineral. Se optar por um camarote com desconto, para cinco pessoas, a contribuição mínima é de cinco itens. Cada ingresso solidário é um ato de esperança para aliviar o sofrimento daqueles afetados pela tragédia.

Aqueles que desejarem doar mais do que a quantidade mínima estabelecida encontrarão carretas do Mirage na entrada principal do circo para receber as contribuições.

Toda a arrecadação será transportada por um comboio de carretas e caminhões do Mirage Circus e entregue à Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Sob o comando do ator Marcos Frota e do Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, uma mobilização com empresários da região promete potencializar ainda mais esta campanha, aumentando significativamente o volume de doações. A expectativa é de arrecadar cerca de 200 toneladas de mantimentos.

Os ingressos para a temporada estendida podem ser adquiridos no site ou na bilheteria da Cidade do Circo, localizada em frente ao Novo Shopping, na Via Dr. Jeremias de Paula Martins, no Jardim Zinato. Traga sua doação no dia do espetáculo e faça parte deste ato comovente de empatia e generosidade.

SERVIÇO

Mirage Circus em Ribeirão Preto - Temporada Prorrogada

Local: Em frente ao Novo Shopping - Via Dr. Jeremias de Paula Martins - Jardim Zinato

Informações de horários e ingressos por meio do site

Instagram: @miragecircusbrasil