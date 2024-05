Moisés Navarro abriu show de Alceu Valença Moisés Navarro teve a honra de abrir o show do renomado cantor e compositor pernambucano Alceu Valença, que brilhou no palco do Teatro...

Moisés Navarro teve a honra de abrir o show do renomado cantor e compositor pernambucano Alceu Valença, que brilhou no palco do Teatro Minascentro no último dia 11 de maio, em Belo Horizonte

Diante do público mineiro, Moisés apresentou sucessos como: "Onde Estará O Meu Amor", "Bem Te Vi", "Esperando Aviões" e "Onde Deus Possa Me Ouvir", celebrando uma noite memorável repleta de música e alegria.

"É uma emoção indescritível estar ao lado de um dos ícones da música pernambucana. Sou imensamente grato pelo convite e pelo carinho recebido", compartilha Moisés.

Após a abertura de Moisés, Alceu Valença subiu ao palco e demonstrou todo o seu talento, apresentando um repertório repleto de sucessos de carreira.

"Estava rodeado de pessoas que amo! Sentir a energia do público nas minhas apresentações foi surreal! Obrigado a todos pelo carinho", completa Moisés Navarro.