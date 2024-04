Monte Verde recebe ícone da música popular brasileira em abril No dia 27 de abril, Monte Verde será palco de um evento imperdível: o show do renomado cantor Leoni

No dia 27 de abril, Monte Verde será palco de um evento imperdível: o show do renomado cantor Leoni. Com 2 meses ainda para o evento, mais de 20% dos ingressos já foram vendidos. A expectativa é de uma noite memorável, marcada pela energia contagiante do público e pela música envolvente do artista.

A receptividade para o show tem sido incrível na região, refletindo o carinho e a admiração do público pelo talento do artista. A partir das 16 horas, no Áustria Hotel, os espectadores terão a oportunidade de vivenciar um espetáculo único, onde as melodias envolventes do músico ecoarão pelos belos cenários de Monte Verde.

A abertura do evento ficará por conta da banda mineira L6, prometendo aquecer ainda mais a atmosfera para a performance principal. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia), além das taxas aplicáveis, e podem ser adquiridos através do Sympla. Após 30% de vendas será aberto o segundo lote, com acréscimo nos valores.

Uma iniciativa louvável acompanha a venda dos ingressos: a doação de 1kg de alimento concede o direito à meia entrada, sendo que toda a arrecadação será destinada ao Clube de Desbravadores de Monte Verde, organização que oferece assistência a crianças da região.

Assim, além de desfrutar de uma noite repleta de boa música e entretenimento, os espectadores têm a chance de contribuir com uma causa nobre e fazer a diferença na vida de crianças locais.

SERVIÇO

Show do cantor Leoni

Data: 27 de abril, a partir das 16hs

Local: Áustria Hotel - Avenida Sol Nascente, 883 Monte Verde

Ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada)*

* A doação de 1kg de alimento garante o valor de meia entrada

Site: www.sympla.com.br/evento/leoni-em-monte-verde/2326421