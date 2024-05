Mr. Dan lança “Atrás Do Amor” em parceria com Luccas Carlos Single faz parte do EP “No Ar em Sampa” gravado em um Rooftop em São Paulo, e chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira...

Mr. Dan está de volta com novo single que promete conquistar corações e dominar as playlists! Nesta sexta-feira (31), a banda lança "Atrás Do Amor", uma colaboração especial com o talentoso rapper Luccas Carlos, um dos nomes mais influentes da nova geração da música nacional. Ouça aqui!

Com melodia cativante e letra profunda, o single, que faz parte do EP “No Ar em Sampa”, reflete a autenticidade e a sensibilidade artística de Mr. Dan, enquanto Luccas Carlos adiciona um toque especial a canção.

"Foi uma experiência incrível trabalhar com o Luccas Carlos e trazer essa música especial para vocês. Esperamos que cada nota e cada palavra toquem o coração de todos, assim como tocou o nosso.", comenta Dan, vocalista da Mr. Dan.

O lançamento de "Atrás Do Amor" será acompanhado de um audiovisual, que chega ao YouTube às 11h. No mesmo dia, Mr. Dan também lança a regravação de “Só Agradecer”.

Composto por Dan (vocal), Fábio (baixo) e Estevez (bateria), o trio surgiu em 2003 e logo conquistou a atenção do público com suas composições marcantes e por uma incrível musicalidade.

Para saber mais acesse: @mrdan.oficial