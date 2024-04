Nicki Nicole lança "Ojos Verdes" A cantora, compositora e rapper Nicki Nicole lança seu primeiro single do ano, uma balada poderosa e pessoal com batida de cumbia,...

A cantora, compositora e rapper Nicki Nicole lança seu primeiro single do ano, uma balada poderosa e pessoal com batida de cumbia, produzida por Tatool: “Ojos Verdes”

A confiança de Nicki brilha em uma música de fácil identificação que debate as consequências de um relacionamento. A letra reflete um senso de autoridade e autoconfiança. Através de versos comoventes, a música explora temas de autodescoberta, resiliência e desapego.

A superestrela argentina também anunciou sua primeira turnê por 7 cidades na América do Norte, que inclui apresentações já esgotadas na pré-venda em Nova York e Miami. A turnê fará paradas em Los Angeles, Dallas, Houston, San Diego e Chicago. Essas datas vêm seguidas de apresentações de destaque nos Estados Unidos em 2022, Coachella, Calibash LA, This Ain’t No Picnic, em LA, e Vibra Urbana, em Miami.

Nicki fez sua última apresentação no exterior com seu álbum “ALMA”, indicado ao Latin GRAMMY, no mês passado, em 2 shows esgotados na Espanha, em Madrid (no WiZink) e Barcelona (no Sant Jordi Club) e 9 shows com ingressos esgotados no Movistar Arena, em Buenos Aires, onde ela se apresentou para mais de 100 mil fãs.

A BILLBOARD apresentou Nicki como matéria de capa: "Todos os olhos estão voltados para a artista urbana pioneira da Argentina, enquanto ela volta ao estúdio com muito material - e mais fãs do que nunca". O burburinho sobre este próximo capítulo musical continua em um artigo recente na VARIETY , que divulgou: “Nicki Nicole está pronta para mostrar seu lado pessoal em seu novo álbum – uma reprise de suas ardentes raízes de rap”. O melhor está por vir.