No Carnaval, Zoológico SP e Roda Rico firmam parceria e garantem ingresso promocional

Ação permite visitar dois dos principais pontos turísticos da capital paulista

O mês de fevereiro chegou com novidades e promoção “Fauna Folia – comprou, ganhou Roda Rico”. Ao adquirir o combo “Fauna Folia” com dois ingressos do Zoológico, exclusivamente pelo site, o comprador garante uma cortesia para visitar a roda-gigante. Já comprando dois ingressos da Roda Rico, adquiridos na página oficial da atração no portal Sympla ou na bilheteria do local, garantem uma cortesia para o Zoo SP.

Os combos promocionais do Zoo SP são vendidos por R$149,80 e estarão disponíveis até 29 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. As cortesias poderão ser utilizadas até 31 de março de 2024. Já para a Roda Rico, basta adquirir dois ingressos individuais, que custam entre R$39,50 (meia-entrada) e R$79 (inteira).

Atrações

O Zoológico de São Paulo é o maior da América Latina. Localizado no parque estadual Fontes do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, o local abriga mais de dois mil animais e cerca de 220 espécies. O local está inserido em uma área de 824 mil metros quadrados e desempenha um papel fundamental no turismo, na educação ambiental, na conservação da biodiversidade e proteção de espécies ameaçadas, ao oferecer a seus visitantes a oportunidade única de conhecer e aprender sobre a fauna nativa e de outras regiões do mundo, além dos trabalhos científicos realizados no espaço.

Já a Roda Rico está localizada no parque Candido Portinari, na zona oeste de São Paulo. É considerada a mais alta da categoria na América Latina por conta dos seus 91 metros de altura. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito pessoas por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura cerca de 25 a 30 minutos e é pet friendly para animais domésticos de pequeno e médio porte.

Serviço

Promoção Fauna Folia – Comprou, ganhou Roda Rico

Data: 8 a 29 de fevereiro

Baixe imagens(Crédito: Reserva Parques): https://we.tl/t-qg30juVQzk

Zoológico

Informações acesse: https://zoologico.com.br/

Roda Rico

Ingressos: Portal Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/78537